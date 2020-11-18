Ülkücü şehit dualarla anıldı

Ülkücü şehit Halil Sucu, şehadetinin 42. yıldönümünde mezarı başında dualarla anıldı.

17 Kasım 1978 tarihinde iş bulmak için gittiği İstanbul’da bölücü terör örgütü militanları tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Halil Sucu, Ülkü Ocakları Çorum İl Başkanlığınca düzenlenen programla anıldı.

Şehidin Çorum Ulu Mezarlığı’nda bulunan kabri başındaki anma programına; Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik ve yönetimi, Çorum Ülkü Ocakları eski başkanlarından Selahattin Ezer, Kürşat Yıldırım, Mehmet Akif Aras, Ahmet Hattab İmal, Belediye Meclis Üyesi Selim Güloğlu, şehidin kardeşi Mehmet Sucu ve Ülkücü gençler katıldı.

Ülkü Ocakları Çorum İl Başkanı Orhan Tosik, mezarı başında yaptığı açıklamada, Halil Sucu’nun daha 17 yaşında ekmek parası kazanmak için gittiği İstanbul’da Komünist militanlar tarafından şehit edildiğini söyledi.

Ülkücü Şehit Halil Sucu'yu şehadetinin 42. sene-i devriyesinde dualarla yad ettiklerini belirten Başkan Tosik, “Rabbim bütün şehitlerimizden ayrı ayrı razı olsun. Hayatını, gençliğini, kutlu davamıza adayan kahraman şehitlerimizi bir kez daha dualarla anıyor. Kederli ailelerine baş sağlığı diliyorum.” dedi.

“Değerlerimizi koruyup sahip çıkmak, namus meselemizdir” diyen Tosik, “Kıyamete kadar kutsal bildiğimiz davamız ve değerlerimiz uğruna gerekirse bizler de Halil Sucular gibi şehit olmak boynumuza borç, başbuğumuza anttır. Bugünlere kolay gelinmedi. En büyük delilimiz işte burada hayatının baharında din için, devlet için, Türklük için toprağın kara bağrında yatan şehidimizin kabridir. Turana giden yolda bu milletin en büyük güvencesi Ülkücü gençliktir.” şeklinde konuştu.

Program, okunan Yasin-i Şerif ve şehitlerin ruhuna yapılan dualarla sona erdi.