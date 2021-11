Ülkücüler engellilere umut oldu

FATİH AKBAŞ

Çorum Ülkü Ocakları, düzenlediği akülü araç teslim töreniyle engelli insanlar başta olmak üzere herkesin gönlünde bir kez daha yücelirken, kendilerini terör listesine koymaya çalışanlara da tokat gibi bir cevap verdi. Bu milletin evlatlarının vatan millet aşkıyla yetişmesinin kutlu bir ocağı olan Ülkü Ocakları, bu milletin gözbebeği kurumlarından birisi olduğunun imzasını gönüllere nakşetti.

Çorum Ülkü Ocakları tarafından başlatılan ‘Çorum'da Engelleri Kaldırıyoruz’ projesi kapsamında Hollanda Türk Federasyonu, Türk İslam Kültür Vakfı ve Hollanda Umut Köprüsü Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın katkıları ile sağlanan 100 akülü araba, 60 tekerlekli sandalye, 15 hasta bakım yatağı ve 2 asansör için Çorum Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen törenle teslim edildi.

Kadeş Barış Meydan’ında yapılan tören Türk İslam Kültür Vakfı Başkanı İlkay Çağdaş ile Hollanda Umut Köprüsü Yardımlaşma ve Vakfı Başkanı Mustafa Atman’ın konuşmaları ile başladı.

Çorum Ülkü Ocakları’nın faaliyetlerinin ye aldığı sinevizyon gösteriminin ardından Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Agah Karapıçak, Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi Prof. Dr. Kürşat Azkur birer konuşma yaptılar.

MHP MYK Üyesi Prof. Dr. Kürşat Azkur konuşmasında, hasta yoksul ve engellilerin yaşam kalitelerinin artırılması için politikalar oluşturulması gerektiğini belirterek,

MHP’nin parti programında buna yönelik hedeflerin olduğunu söyledi.

Her sağlıklı vatandaşın bir engelli adayı olduğunu kaydeden Kürşat Azkur, “Engellilerin önündeki engellerin kaldırılması için daha çok çalışma yapılmalı. Gerçekleştirilen programda bu yönde yapılan çalışmaların güzel bir örneğidir. Emeği geçenlere teşekkür ederim.”dedi.

Plaket töreninde birer kısa konuşma yapan AK Parti Çorum Milletvekilleri Oğuzhan Kaya ile Erol Kavuncu’da böyle güzel bir organizasyon gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

Engelli araçlarının sağlanmasında emeği geçenlere teşekkür plaketlerinin verilmesinin ardından araçlar teslim edildi.

‘Engelliler için toplum seferber olmalı’

Türk İslam Kültür Vakfı Başkanı İlkay Çağdaş, engellilerin toplum hayatımıza tam ve sorunsuz bir şekilde katılımı için kamunun yanında tüm toplum kesimlerinin de adeta bir seferberlik ruhuyla hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Çorum Ülkü Ocakları tarafından başlatılan ‘Çorum'da Engelleri Kaldırıyoruz’ projesi kapsamında Hollanda Türk Federasyonu, Türk İslam Kültür Vakfı ile Hollanda Umut Köprüsü Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın katkıları ile sağlanan akülü araçların teslim töreninde konuşan Türk İslam İlkay Çağdaş, hiçbir siyasetçinin, bürokratın, hiçbir ferdin, her üç kişiden birini ilgilendiren bir meselenin karşısında kayıtsız kalmasının gözünü kapatmasının mümkün olmadığını belirterek, “Onun için bu meselenin, kamu ve özel sektör kuruluşlarımızın belediyelerimizin, sivil toplum örgütlerimizin, üniversitelerimizin, iş adamlarımızın ana önceliklerinden biri olması gerekiyor. Engellilerin toplum hayatımıza tam ve sorunsuz bir şekilde katılımı noktasında elbette kamunun inisiyatif alması, liderlik yapması şarttır. Ancak bu meselenin çözümü için tüm toplum kesimlerinin adeta bir seferberlik ruhuyla hareket etmesi gerekiyor. Önce insan diyen, insanı eşrefi mahlûkat olarak, yani yaratılmışların en şereflisi olarak gören herkes engelli kardeşlerimizin sorunlarıyla hemhal olmak, yakından ilgilenmek durumundadır. Kimi zaman farklı etnik gruplar, kimi farklı renge sahip olanlar, kimi zaman farklı bir dili konuşanlar, kimi zaman da engelliler insanlık dışı muamelelere tabi tutulmuşlardır. Son asırlarda yaşanan sorunların kaynağında insanı ve hayatı değersiz kılan işte bu sakat anlayış yatmaktadır. Bu sebeptendir ki Hollanda Türk Federasyonuna bağlı Den Haag Türk İslam Kültür Vakfı teşkilatına bağlı bir Ülkücü olarak biz de bu konuya önem verip daha önce Yozgat, Elazığ, Karaman, Ardahan ve simdi memleketim olan Çorum için bu kampanyayı Hollanda'da ikamet eden vatansever, hayırsever ve iş insanlarımızın ve gerek maddi gerek manevi destekleri ile en büyük pay sahibi olan Ülkücü camianın katkılarıyla gerçekleştirmiş durumdayız.

Biz diğer özelliklerine, engeline bakmadan yaratılanı Yaratandan ötürü sevmek, ona saygı duymak, hürmet göstermek mecburiyetindeyiz. Bütün insanları, bütün insanlığı kucaklamayan, insanlığa aynı gözle bakmayan hiçbir anlayış insani ve vicdani olamaz. Evet, insan için olmayan, insanı merkeze almayan hiçbir politika, hiçbir strateji dünyaya refah, huzur ve adalet getiremez. Zenginin yoksulu, beyazın siyahı, uzunun kısayı, sağlıklının hastayı horladığı, dışladığı, ötelediği bir onamda ne eşitlik, ne de adalet tesis edilebilir. Ben bu düşüncelerle sözlerime son verirken sizlerle birlikte olmaktan duyduğum mutluluğu tekrar ifade etmek istiyorum.

Tabii bu çalışmalara emek veren Hollanda Türk Federasyonu Başkanı Sayın Murat Gedik Bey ve yönetimini, Türk İslam Kültür Vakfı Başkanı Sayın Tahsin Çetinkaya Bey ve yönetimini ve Umut Köprüsü Yardımlaşma Derneği Başkanı Sayın Mustafa Atman ve yönetimini burada anmadan geçemeyeceğim. Zira engellilerle ilgili attığımız her adımda onların da büyük katkıları oldu. “Çorum'da engelleri kaldırıyoruz” sloganıyla başlatmış olduğumuz bu kampanyanın ülkemiz ve memleketimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, sizlere saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum.”dedi.

‘Engellilerin günlük hayatlarını kolaylaştırdıysak ne mutlu bize’

Hollanda Umut Köprüsü Yardımlaşma ve Vakfı Başkanı Mustafa Atman, “Engellilerin günlük hayatlarını bir nebze de olsa kolaylaştırdıysak ne mutlu bize.” dedi.

Çorum Ülkü Ocakları tarafından başlatılan ‘Çorum'da Engelleri Kaldırıyoruz’ projesi kapsamında Hollanda Türk Federasyonu, Türk İslam Kültür Vakfı ile Hollanda Umut Köprüsü Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın katkıları ile sağlanan akülü araçların teslim töreninde konuşan Mustafa Atman, Umut Köprüsü’nün Hollanda’da 1988’de birbirine gönülden bağlı üç arkadaş tarafından Hollanda Lahey Vakfı olarak kurulduğunu ifade ederek, “Hollanda’da maddi yardım toplayarak bu günkü gibi Türkiye’deki maddi yardım bekleyen vatandaşlarımıza ulaştırıyorlar. Şu an 100 akülü araba, 60 tekerlekli sandalye, 15 hasta bakım yatağı ve 2 asansör getirdik. Sayın Orhan Tosik ve yönetimin çalışmaları sonucu ihtiyaç sahiplerini belirledik. Engelli hemşerilerimizin günlük hayatlarını bir nebze de olsa kolaylaştırdıysak ne mutlu bize. Daha önce Yozgat, Karaman, Elazığ ve Ardahan gibi güzel illerimize de ulaştı. Oralarda da yardımları ulaştırdık. Amacımız Türkiyemiz’in her iline ulaşıp ufakta olsa böyle projelerle vatanımızın her köşesinde vatandaşlarımızda bir tebessüm elde etmek ve ihtiyaçlarını gidermektir.”şeklinde belirtti.

‘Gönüller arasında köprü oluyoruz’

Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik, Milliyetçi-Ülkücü gençliğin Türk'ün düşmeyecek kalesi, teslim olmayacak ahlak cephesi olduğunu söyledi.

Çorum Ülkü Ocakları tarafından başlatılan ‘Çorum'da Engelleri Kaldırıyoruz’ projesi kapsamında Hollanda Türk Federasyonu, Türk İslam Kültür Vakfı ile Hollanda Umut Köprüsü Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın katkıları ile sağlanan akülü araçların teslim töreninde konuşan Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik, Ülkü Ocakları’nın, davanın göz bebeği, Başbuğ Alparslan Türkeş'in iki kutlu emanetinden birisi olduğunu ifade ederek, “Ülkü Ocakları, aklın, ahlakın, adanmışlığın, anıt gibi yükselen millet ve vatan sevdasının ufuk ötesini görebilen, zamanlar üstüne çıkabilen iman kaynağıdır. Ülkü Ocakları, Erol Güngör'ler, Aziz Sancar'lar yetiştiren irfan mektebi, iffet ve irade menkıbesidir. Ülkü Ocakları, şehitlerin emaneti, gazilerin göz nuru, vatan ve millet sevgisinin onur mihveridir. Ülkü Ocakları, fikir ve düşünce yapımızda hayat boyunca taşıyacağımız bir mensubiyet kıvancıdır. Bu meyanda Ülkü Ocakları ve Milliyetçi-Ülkücü Hareket, mensubu olmakla övündüğü büyük Türk milletine hizmet edebilmeyi şereflerin en büyüğü saymaktadır. Makamı, mevkisi, statüsü fark etmeksizin her bir Ülkücü, aşk derecesinde bağlı olduğu necip Türk milletine hizmet edebilmeyi kendisine şiar edinmiştir. Bilge Liderimizin veciz ifadesiyle mücessem bir hal alan "Önce Ülkem ve Milletim" anlayışı her Ülkücünün vazgeçilmezi olmuştur, olmalıdır. Ülkücü Hareket aldığı her karar, attığı her adımda vatanın ve milletin menfaatini ön plana koymuş, şahsi ikbal ve istikbal kaygıyla hareket etmekten her daim imtina etmiştir. Sevgili Peygamberimizin "Her kim Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir. Her kim bir Müslüman'ın sıkıntısını giderirse Allah da onun kıyamet sıkıntılarından bir sıkıntısını giderir..." buyruğu bir Ülkücünün işaret taşlarındandır. Ülkücü, attığı her adımda, yaptığı her işte öncelikle yüce Allah'ın rızasını kazanmayı, sonrasında ise milletinin âli menfaatlerini gözetendir. Bizim davamızda şahsi çıkarlara, kişisel hırslara yer yoktur. Davamızın esası ikbal kaygısı olmamıştır, olmayacaktır. Bizim davamız bir gönül hareketi, bir sevda hafızası, bir ecdat hatırasıdır. Bu davanın burcu olan Milliyetçi-Ülkücü gençlik ise Türk'ün düşmeyecek kalesi, teslim olmayacak ahlak cephesidir. Bu sebeple meselemiz büyüktür, mesuliyetimiz ağırdır. Bizler de görevde olduğumuz yaklaşık iki buçuk yıllık süre zarfında bu mesuliyet bilinci ve sorumluluk duygusuyla hareket etmeye gayret gösterdik. Bu süre zarfında eğitim ve kültür faaliyetlerinin yanı sıra yürüttüğümüz sosyal sorumluluk projeleriyle de hemşerilerimizin yanında olmaya çalıştık. Bu süreçte ihtiyaç sahibi ailelerimiz için özellikle köy okullarında düzenlediğimiz "bir bot bir mont" projesiyle yüzlerce minik yüreğe dokunduk. Onların ayağı bizlerin yüreği ısındı. Yüce Peygamberimizin "Siz yerdekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin" hadis-i şerifi mucibince sokak hayvanları için oluşturduğumuz barınaklar ve mama kaplarıyla sessiz dostlarımın barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık.”dedi.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de devam eden koronavirüs salgınının yaşam tarzımızda, ihtiyaç sıralamamızda bir takım değişikliklere sebep olduğunu dile getiren Tosik, “Yıllardır ocağımızın önünde kurduğumuz iftar çadırları salgının bir neticesi olarak iki senedir kurulamadı. Ancak bu durumu kabullenerek sessizce oturamazdık. Sevgili Peygamberimiz efendimiz Hz. Muhammed "Komşusu açken tok yatan bizden değildir." hadis-i şerifi uyarınca hanesinde çorba kaynamayan bir ev bulunmasın diyerek önceden tespit ettiğimiz iki yüz ailemizin evine her akşam iftar yemeklerini götürdük. İhtiyaç sahibi ailelerimiz için hazırladığımız gıda kolileri ve kurban payları ile bir nebze de olsa yanlarında bulunmaya çalıştık. Bütün bu faaliyetleri tabii ki özelde Ülkücü camianın, genel de ise büyük Türk milletinin maddi ve manevi destekleri sayesinde gerçekleştirdik. Veren elin alan eli görmediği faaliyetlerimizle gönüller arasında köprü olma vazifesi bizlere düştü.

Faaliyetlerimizde emeği, katkısı olan gönüldaşlarımıza teşekkür etmek boynumuzun borcudur. İşte bugün de böyle bir faaliyet için bir araya geldik. "Çorum'da Engelleri Kaldırıyoruz" sloganıyla başlattığımız bu muazzam ve anlamlı projede bizlere destek veren Hollanda Türk Federasyonu bünyesinde bulunan Türk İslam Kültür Vakfı ve Umut Köprüsü Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına huzurlarınızda teşkilatım ve hemşerilerim adına şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca bu projenin ilimizde yapılmasını tavsiye ederek projemizin bütün aşamalarını dikkatle takip eden Ülkü Ocakları Genel Başkanımız, yolbaşçımız Sayın Ahmet Yiğit Yıldırım'a şehrimiz ve camiamız adına teşekkür ediyorum. Bu projeyi organize ederken bizden yardım ve desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımız Sayın Halil İbrahim Aşgın Bey'e de teşekkür ediyorum. Teşekkürün büyüğünü ise Avrupa Türklüğü ve hassaten Hollanda Türk Federasyonunda görev alan Çorumlu hemşerilerimiz hak ediyorlar. Onlara sizlerin huzurunda bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.”ifadelerini kullandı.

‘Ülkü Ocakları, yarınlara emin adımlarla giden Türkiye’nin gücünün kaynağıdır’

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Agah Karapıçak, her bireyin engelli adayı olduğunu söyledi.

Çorum Ülkü Ocakları tarafından başlatılan ‘Çorum'da Engelleri Kaldırıyoruz’ projesi kapsamında Hollanda Türk Federasyonu, Türk İslam Kültür Vakfı ile Hollanda Umut Köprüsü Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın katkıları ile sağlanan akülü araçların teslim töreninde konuşan MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, “Engel karşılaşılan güçlük, aşılması gereken hedef, ortadan kaldırılması gereken güç durumdur. Ülkü Ocaklarımız, cennet mekan Başbuğumuz Alparslan Türkeşin izinde, bilge liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'in emrinde yarınlara emin adımlarla giden milliyetçi Türkiye’nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine giderken önüne çıkacak engelleri yıkacak umudun çeşmesi, gücün kaynağıdır. Varlık gayesi, vatanın birliği, milletin dirliği, dininin dirliği ve Al Sancağın gökkubbede ebediyyen yükselişi olan Ülkü Ocaklarımız ise hepimizin bu bilinçlerle yetiştiği mukaddes mabedimizdir. Engelli kardeşlerimiz adına bu güzel organizasyonu düzenleyen Ülkü Ocaklarımıza, vesile olan Türk İslam Kültür Vakfı ve Umut Köprüsü Yardımlaşma Derneği'ne ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Her birey engelli adayı olmakla birlikte,Rabb'im gönüllerimize engel koymasın. Birliğimiz beraberliğimiz daim olsun. Engelli kardeşlerimizin yaşam şartlarını kolaylaştırmak amacıyla dağıtımı yapılacak akülü araba ve tekerlekli sandalyelerin teslimi için buradayız. Bu vesile ile ben tekrardan bu organizasyonu düzenleyen Ülkü Ocaklarımıza ve aramızda bulunan Türk İslam Kültür Vakfı Başkan Yardımcısı İlkay Çağdaş ve Umut Köprüsü Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Atman Beye çok teşekkür ediyorum ve hepinizi saygı ve hürmetlerimle selamlıyorum. Kahrolsun şer odakları, yaşasın Ülkü Ocakları.”dedi.

Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2021, 16:21