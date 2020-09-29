Ülkücüler Ülkü Şehidi’ni andı

MURAT ÇETİN

1980 darbesinden iki gün önce arkadaşıyla birlikte uğradığı saldırıda 18 yaşında şehit olan Sıddık Gülbek Uğurludağ Tutpınar Köyü’ndeki kabri başında dualarla yâd edildi.

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak’ın ziyaretine Sıddık Gülbek’in yakınları da katıldı.

Karapıçak, tüm şehitleri rahmetle yâd ettiği paylaşımında, “10 Eylül 1980 tarihinde henüz 18 yaşındayken kominist militanlar tarafından bir arkadaşı ile birlikte vurularak şehit edildi.

Ülkücü Şehidimiz Sıddık Gülbek'i yakınları ile birlikte kabri başında dualarla andık. Tüm Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Rabb'im hepsinden ayrı ayrı razı olsun.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2020, 18:59