Ulu Cami ve çevresi için meydan projesi

FATİH AKBAŞ

Çorum Belediyesi Ulu Cami ve çevresinde ki tarihi dokunun ortaya çıkması için yeni bir meydan projeni hayata geçirecek.

Kentsel dönüşüm kapsamında yapılacak çalışma ile Ulu Cami ve çevresinde düzenlemeler gerçekleştirilecek.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın Belediye Meclisi toplantısında yaptığı değerlendirme, “Şehrimizin tarihi ve kültürel dokusunun görünür olması ve ön plana çıkması anlamında birçok farklı nokta çalışma yapıyoruz. Onlardan bir tanesi Kale mesela. Kale ile ilgili olarak içinde ki 30 mülkün yıkımı için izin çıktı. Daha önce 4 tanesini yıkmıştık. Önümüzde ki birkaç gün içinde yıkımı yapacağız. 4 tane de korunması gerekli tescilli varlık var. Bunlar yıkılmayacak. Kale’de çok somut bir aşamaya geçmiş olacağız. Kale içi içinde rekreasyon projesi hazırlıyoruz. Kale’nin duvarları ile ilgili kısa sürede proje ihalesini yapmak finans bulduğumuz da zamanda projeyi gerçekleştirmek istiyoruz. Çevresinde ki 10 hektarlık alanla birlikte şehrimizin kentsel dönüşümüne önemli bir katkı sağlamış olacağız” dedi.

Tarihi meydan projesi hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Aşgın, “Ulu Cami civarını Şehircilik Bakanımız Çorum’da geldiğinde gösterdik. Tarihi bir meydan öngörümüz var. Şehrin her kesiminden böyle bir talep var. Ulu Cami’yi ön plana çıkartacak meydan projesi için hayırlı bir başlangıç bu. Şehrimizin geleceği için çok önemsediğim bir konu. İnşallah bu meydanı görmekte hepimize nasip olur” ifadelerini kullandı.