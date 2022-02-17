Ulu Cami’de ‘İlim ve Hikmet Dersleri’ başladı

ABDULLAH UBEYDİ/FATİH AKBAŞ

Ulu Cami’de ‘İlim ve Hikmet Dersleri’ temalı ilmi sohbetler başladı.

Çorum İl Müftülüğü ile Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi işbirliğinde yapılacak sohbetlerin ilki mceki gün gerçekleştirildi.

Sohbetler serisinin ilk konuşmacısı olan İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Çolak, ‘ibadetler’ konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

Çolak, Ulu Cami’de yapılacak olan sohbetler silsilesinde vatandaşlara ibadet veya ticaret hayatlarında neleri doğru ya da neleri yanlış yaptıkları konusunda bilgiler aktaracaklarını belirtti.

Ebu Hanife’nin ‘fıkıh’ tanımını cemaatle paylaşan Çolak, ‘kulluk’ kavrama dikkat çekerek “Kulluk, Allah Teâlâ ile biz insanların arasındaki sözleşmenin adıdır” dedi.

İbadetler konusuna değinen Prof. Dr. Çolak, sözlerini helal ve haram kavramları hakkında bilgilere vererek tamamladı.

İl Müftülüğü ile Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi işbirliğinde düzenlenen ve Fıkıh, Tefsir ile İslam Tarihi konularının ele alınacağı sohbet programları her hafta Çarşamba günleri öğleden önce, Perşembe günleri ikindiden önce Pazar günleri ise ikindi öncesinde gerçekleştirilecek.

Sohbetlerde Prof. Dr. Abdullah Çolak ‘Fıkıh’ Prof. Dr. Hikmet Akdemir ve Dr. Öğretim Üyesi Ömer Dinç ‘Tefsir’ Araştırma Görevlisi Dr. Muharrem Samet Bilgin ise ‘İslam Tarihi’ konularında katılımcıları bilgilendirecekler.