Ulu Camii cemaatinin isteği

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Tarihi Murad-ı Rabi Ulu Camii abdesthane bölümünün yeniden hizmete açılması isteniyor.

Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili şikâyetlerini dile getiren cami cemaati, pandemi koşulları nedeniyle kapalı bulunan bölümün gerekli tedbirler alınarak yeniden açılmasını talep ettiler.

Kış mevsimiyle birlikte cami avlusunda abdest almanın güçleştiğini anlatan vatandaşlar, “Daha önce sıcak su imkanından istifade ettiğimiz abdesthanenin yokluğunda sıkıntı yaşıyoruz. Buz gibi havada soğuk suyla birlikte ellerimizin derisi çatlıyor” diye konuştular.

“Akşemseddin Camii abdesthanesi hizmet verirken Çorum’un tarihi sembollerinden Ulu Camii abdesthanesinin kapalı tutulmasına anlam veremiyoruz” diyen vatandaşlar, yetkililere seslenerek acil çözüm beklediklerini sözlerine eklediler.