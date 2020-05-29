Ulu Camii cemaatiyle buluştu

EROL TAŞKAN

Korona virüsle mücadele kapsamında haftalardır kılınamayan cuma namazı Çorum’da da tüm camilerde eda edildi.

Müftülükler tarafından belirli camilerin ve okulların bahçelerinde kılınacağı açıklanan Cuma namazı, hava şartlarının el vermemesi nedeniyle yeni bir kararla tüm camilerde kılındı.

Sosyal mesafe ve maske şartına riayet eden cemaat, kendi seccadesi ile girdiği camilerde sosyal mesafe kuralına uygun şekilde saf tuttu.

Sadece hutbe ve cuma namazının ilk dört rekat sünneti ile birlikte iki rekat farzının kılındığı camide, cemaat cuma ve cami hasretini dindirdi. Tarihi Çorum Ulu Camii’ne gelen cemaat, cami içindeki belirlenen sayının tamamlanmasıyla seccadesini bahçeye sererek cemaate iştirak etti. Cami çevresinde güvenlik tedbirleri alan emniyet görevlileri, sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulundu.

Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2020, 18:58