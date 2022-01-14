Ulu Camii restore edilecek

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum’un tarihi simgelerinden biri olan Murad-i Rabi Ulu Camii’nin restore edileceğini açıkladı.

Ceylan, Çorum’da yüzyıllardır insanların ibadetini yaptığı Ulu Cami’de zaman içerisinde tadilat gerektiren bir takım eksikliklerin ortaya çıktığını belirtti. Bu doğrultuda son zamanlarda tarihi camide restorasyon gerektiren bazı eksiklerin tespit edildiğini söyleyen Ceylan, Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde yer alan Ulu Camii’nin restorasyonunun 2022 yılı yatırım programına alındığını açıkladı.

Restorasyon ihalesi önümüzdeki günlerde yapılacak olan Murad-i Rabi Ulu Camii’de restorasyon çalışmalarına hemen başlanacağını ifade eden Ceylan, restorasyonun 2023 yılında tamamlanacağını vurguladı.

Ceylan, Merkez Kulaksız Camii ve Mecitözü Alören Camii’nin de restorasyonunun 2022 yılı yatırım programında yer aldığını söyledi. 2022 yılı içerisinde ihale edilerek başlanacak olan restorasyon çalışmalarının 2023 yılında bitirileceğini anlatan Ceylan, tarihi mekanların korunmasına büyük özen gösterdiklerini vurgularken, geçmişi yaşatan tarihi eserlerin gelecek nesillere de en güzel şekilde bırakılması gerektiğini de sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)