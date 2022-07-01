Ulucami’de pankartlı ‘nafaka’ eylemi

FATİH BATTAR

Çorum’da daha önce 2 defa kayınpederine nafaka parası yetiştiremediğini iddia ederek, ilginç bir eyleme imza atan mobilyacı esnafından Mehmet Arslan, bugün de Cuma namazı sonrası Ulucamii’de pankart asarak bir kez daha kayınpederine tepki gösterdi.

Çocuklarının kendisine gösterilmediğini belirten Arslan, çocuklarının kendisine gösterilene ve ömür boyu süren nafakadan vazgeçilene kadar eyleme devam edeceğini söyledi.

Arslan, Ulucami avlusunda elinde ‘Çok muhterem cemaat, 50 milyonluk eski kayınpederim ve ailesi zor durumda kızları süslenip gezmekten dolayı çalışamıyor. Bugüne kadar aldıkları süresiz nafaka, tazminat ve altınla geçimini sağlamaktadır. Boşanmayı hazmedemeyen göstermedikleri çocuklarımı bakmıyor diye bahane ederek süresiz nafakaya sığınan bu aileye zekat, fitre ve sadakalarınızı verin ki servetleri eksilmeden bakabilsinler. Allah yardımlarını kabul etsin.” yazılı pankart ile eylem yaptı. Arslan’ın pankartını gören vatandaşlar da ilginç eylemi cep telefonları ile görüntülemeye çalıştı.

7 yıl evli kaldığını 5 yılda boşanma süreci yaşandığını dile getiren Arslan, bu süre zarfında eski eşine ve ailesine para ödemekten muzdarip olduğunu ifade etti.

Niyetinin aileden maddi ve manevi kurtulmak ve çocuklarına güzel bir gelecek sağlamak olduğunu belirten Arslan; “Evliliğim süresince; ‘Sen kimsin?’, ‘Üç kuruşluk adamsın’ sıfatıyla aşağılandım. Gariban mahallesi diye evimi beğenmediler. Kızımıza ev veriyoruz deyip, benden yıllık kirasını aldılar. Ben bu durumu kabullenmeyince; ‘kızım sen onu boşa evini arabanı biz alacağız. Sana ömür boyu bakacağız’ vaatleriyle yuvamı yıkıp çocuklarımı benden ayırdılar. Bugün kızlarına aldıkları evi bile benden aldıkları tazminat, nafaka ve altın parasıyla aldılar. Yüzüme ve etrafa karşı beni aşağılayıp sırf mahkemede hakkımız var diye yıllarca uğraşmak yerine düzgünce isteselerdi, çocuklarımı düzenli gösterselerdi herşeyimi verirdim. Kanundaki yanlışlıklar nedeniyle çocuklar boşanma davalarında en fazla yara kişilerdir. Süresiz nafaka kadının işe başlaması veya evlenmesi ile kesilen alan tarafa ego tatminkarlığı, ödeyen tarafa da ömür boyu zulüm ve kışkırtmadır. Niyetim bu aileden maddi ve manevi kurtulmak, çocuklarıma güzel bir gelecek sağlamaktır.” şeklinde konuştu



