‘Ulucamii civarındaki park sorunu çözülecek’

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Ulucamii civarında yaşanan park sorunun çözümü için harekete geçildiği bildirildi.

Çorum Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, vatandaşların şikayetine konu olan bölgede inceleme yaptı.

Ziraat Bankası Merkez Şubesi önü başta olmak üzere Osmancık Caddesi’ne yapılan düzensiz araç parklarından dert yanan vatandaşları dinleyen ekipler, alınacak tedbirlerle ilgili yerinde tespitlerde bulundu.

‘Ulucami civarında park sorunu’ başlıklı haberimiz üzerine Çorum Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise şu bilgilere yer verildi:

“İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bölgede yaptığı incelemeye göre, Ulucami civarı ve Ziraat Bankası önündeki kavşak içi ve çevresinde Belediye Başkanlığı’nın düzensiz parkları engelleyecek projesinin mevcut olduğu kaydedildi.

Söz konusu projenin bir an önce hayata geçmesi için Belediye Başkanlığı’na tekrardan yazı yazılacağı, ayrıca çalışma yapılana kadar zabıta ekipleri ile koordineli bir şekilde Ulucamii civarında emniyet trafik ekipleri ile birlikte çalışma yapılacağı bildirilmiştir.”