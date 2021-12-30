Ulukavak, Kılıç’la devam

Çorum Ulukavak Mahallesi Yaşatma ve Dayanışma Derneği Genel Kurulu yapıldı. Genel Kurul’da dernek başkanlığına yeniden İlhan Kılıç getirildi.

Dernek binasında gerçekleştirilen Genel Kurul’da Divan Başkanlığını Yusuf Çatal, Selma Saltan ve Sevcan Kirazlı yaptı. İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşunun ardından bütçe okundu. Dernek yönetiminin seçilmesinden sonra seçime tek liste ile girildi. Yapılan seçimde İlhan Kılıç’ın başkanlığında devam kararı çıktı.

İlhan Kılıç başkanlığındaki dernek yönetimi; Halil İbrahim Şen, Kadir Babaoğlu, Seyit Ahmet Satıcı, Cuma Şahin, Mehmet Yılmaz, Birol Ecevit, Selma Saltan, Hıdır Hız, Fatih Arıcı ve Mustafa Keçeci’den oluştu. (Haber Merkezi)