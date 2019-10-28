Ulukavak sakinlerinin baz istasyonu tepkisi!

Çorum’da Ulukavak Mahallesi Selçuk 2.Cadde’ye kurulacak baz istasyonu mahalle sakinlerinin tepkisini çekti. Mahalleye baz istasyonu kurulmasını istemeyen mahalle halkı imza kampanyası başlattı.

Ulukavak mahalesi Selçuk 2.Cadde’de bir araziye baz istasyonu kurulacağını öğrenen vatandaşlar, tepkisini göstermek için eylem yaptı.

Konuyu Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanefi Özdemir’e de ileten mahalle sakinleri, baz istasyonun kurulmaması için imza kampanyası başlattıklarını açıkladı.

Baz istasyonu kurulacak olan arsanın çevresinde toplanan mahalle sakinleri, baz istasyonlarının radyasyon yaydığını ve sağlığı tehdit ettiği için baz istasyonu istemediklerini söyledi.

Baz istasyonunun yerleşim yerlerinden uzağa kurulması gerektiğini ve bunun için gereken her türlü mücadeleyi vereceklerini aktaran mahalle sakinlerinden Emine Basan, “Geçtiğimiz günlerde ekipler boş araziyi kazdı. Kendilerini niçin kazıyorsunuz diye sorduk. Onlarda baz istasyonu kurulacağını söyledi. Bunun üzerine tüm mahallesi sakinlerini buraya baz istasyonu kurulmaması için imza kampanyasına davet ettik. Biz buraya baz istasyonu istemiyoruz. Bu baz istasyonu kansere de yol açıyormuş. Mahalle olarak bu durumdan çok rahatsız oluyoruz ve istemiyoruz. Eğer yapılırsa tepkimizi ortaya koyarız. Biz çoluğumuzun çocuğumuzun sağlığını düşünüyoruz.” diye konuştu

BELEDİYE BURAYA RUHSAT VERMEMELİ

Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanefi Özdemir de halkın tepkisinin haklı olduğunu belirterek, baz istasyonunu mahalleye kurdurmayacaklarını söyledi. Sonuna kadar mahalle halkının yanında olduğunu ifade eden Özdemir, yetkililere buraya baz istasyonu kurmaması için çağrıda bulundu.

Çorum Belediyesi’nin buraya baz istasyonu kurulmaması için ruhsat vermemesi gerektiğini aktaran Özdemir, insan sağlığının her şeyden önemli olduğunu kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2019, 19:01