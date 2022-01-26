Ulukavak’a ortak ATM

ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ

Ulukavak Mahallesi Yaşatma ve Dayanışma Derneği, mahalle sakinleri için banka hizmetlerini kolaylaştıracak bir hizmete vesile oldu.

Bölgeye ortak banka ATM’si konulması için çalışma başlattıklarını belirten Ulukavak Mahallesi Yaşatma ve Dayanışma Derneği Başkanı İlhan Kılıç, Varinli Caddesi’nde (üst geçit çaprazı) Vakıfbank ortak ATM’sinin hizmete girdiğini açıkladı.

Halkın ve mahallenin sorunlarının çözümü noktasında gece-gündüz çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Kılıç, bu ay sonunda PTT kargonun da online hizmet vermeye başlayacağını duyurdu.