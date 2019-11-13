Ulukavak’ta baz istasyonu tepkisi devam ediyor

Çorum’da yaklaşık iki haftadır kamuoyunun gündeminde olan Ulukavak Mahallesi Selçuk 2.Cadde’ye kurulması planlanan baz istasyonu, mahalle halkı ile belediyeyi karşıya getirdi.

İki haftadır mahalle halkının tepkisi nedeniyle kurulamayan baz istasyonu dün GSM şirketi çalışanlarının emniyet güçleri eşliğinde kurulum çalışmasına başlaması, mahalle halkının tepkisine neden oldu.

Baz istasyonun kurulacağı alanda toplanan vatandaşlar, şirket çalışanlarını protesto etti ancak polis vatandaşları alandan uzaklaştırdı. Vatandaşın uzaklaştırılmasına tepki gösteren Ulukavak Mahallesi muhtarı Hanefi Özdemir de güvenlik güçlerince alandan uzaklaştırıldı.

Polis engeliyle karşılaşan Muhtar Hanefi Özdemir ve mahalle halkı bunun üzerine Valiliğe yürüdü. Vali Mustafa Çiftçi ile görüşen Özdemir ve mahalle halkı ikna olmayınca bu sefer belediye binasına yürüdü. Belediye binası önünde toplanan kalabalık, mahalleye baz istasyonu istemediklerini belirterek, tepkilerini dile getirdi.

Belediye önündeki eylemden sonra tekrar baz istasyonunun önünde toplanan vatandaşlar, çalışmaların durdurulmasını istedi. Bu arada yaşanan tartışmalara dayanamayıp fenalaşan bir mahalle sakini olay yerine gelen ambulans ekipleri ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayların büyümesi üzerine olay yerine ilk CHP Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender geldi. Olayın ayrıntısını Muhtar Hanefi Özdemir’den öğrenen Kalender, mahalle halkına kısa bir açıklama yaparak mahalle halkının arkasında olduklarını ve hukuki olarak ne yapılması gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Daha sonra olay yerine AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve Emniyet Müdürü Mehmet Gülser geldi. Mahalle halkı ile konuşan Ahlatcı ve Gülser, tepkili ve öfkeli vatandaşları yatıştırmakta zorlandı. Ahlatcı, konunun bizzat takipçisi olduğunu söylese de mahalle halkının öfkesini dindiremedi. Baz istasyonu çalışmasının durdurulmasını isteyen mahalle sakinlerinden Turgut Yetik isimli bir vatandaş Ahlatcı’dan olayın çözülmesini istedi.

Ahlatcı’nın ardından olay yerine Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın geldi. Vali Mustafa Çiftçi de mahalle halkıyla konuşarak hukuk çerçevesinde olayı çözeceklerini söyledi. Vali Çiftçi’yi eski Vali Recep Yazıcıoğlu gibi adaletli, mert bir insan gördüklerini belirten mahalle halkı Vali Çiftçi’nin sözüne inandıklarını belirtti.

Vali Çiftçi’nin hemen ardından olay yerine gelen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile mahalle halkı ve muhtar Hanefi Özdemir arasında sözlü tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın olay yerinden ayrılırken, GSM ekipleri polis nezaretinde çalışmalarını sürdürdü.

ZÜBEYİR TUNCEL; “BELEDİYENİN İZİN VE RUHSAT VERME YETKİSİ YOK”

Yaşanan olayın ardından Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, akşam saatlerinde bir basın toplantısı düzenleyerek, belediyenin baz istasyonuna yer ve ruhsat verme gibi yetkisi olmadığını bir kez daha yineledi.

Tuncel; “Bir GSM operatörü baz istasyonu kurmak istiyorsa kuracağı yer ile ilgili mülk sahibiyle bir anlaşma yapar. Bu sözleşmeyi yaptıktan sonra Bilgi Teknoloji Kurumu (BTK)’na müracaatını yapar. BTK’daki yetkililer istasyonun kurulacağı alanda inceleme ve ölçüm yapar. Bunların neticesinde BTK tarafından güvenlik sertifikası verir. Bu belgeyle beraber yönetmelik gereği belediyeye yer seçim belgesi için müracaat eder. Yer seçim belgesi yönetmelikte standarttır. Yönetmelikte gerekçe ile belediye imzalamasa dahi 20 gün içerisinde belge verilmiş sayılıyor. Yani bizim ruhsat ve izin verme yetkimiz yoktur.

Geçen hafta o bölgeye baz istasyonu kurmak için ekipler geldiği zaman biz de BTK Bölge Müdürü’nü aradık. Biz buranın yerinin değişmesi için görüşme gerçekleştirdik ama Samsun’dan yetkililer mevzuata uygun olarak yerlerinin alındığını söyledi. BTK ayrıca bize o bölgeden telefonların çekmediği şeklinde yüzlerce şikayet geldiği için en uygun alan olarak orayı seçtiğini söyledi.

Baz istasyonlarının kurulacağı yeri belirleyen, kurulumu ile ilgili başvuruyu değerlendiren ve izni veren kurum BTK( Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu)’dır. Yargı kararları haricinde, baz istasyonlarına Bakanlığın izni dışında müdahalede bulunulamaz. İzin verme yetkisi belediyemizde olmayıp BTK tarafından kurulumuna izin verilen baz istasyonlarına kanunen belediyemizin müdahale etmesi mümkün değildir.” ifadelerini kullandı.