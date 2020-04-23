Ulusal egemenliğimizin 100’üncü yılı kutlu olsun

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kutlanacak.

Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan duyuruya göre, bayram kutlamaları çerçevesinde bugün saat 10.00’da Atatürk Anıtı’nda çelenk sunma programı düzenlenecek.

Sosyal mesafe kuralına göre düzenlenecek törene protokol mensupları ile eğitim camiası yöneticileri katılacak.

Salgın tehdidi nedeniyle salon programının iptal edildiği bayram kutlamaları, internet ve televizyon yayınlarıyla ekrana gelecek şenliklerle sürecek.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı program kapsamında ise Çorum dahil 81 ildeki tüm okulların hoparlörlerinden saat 13.00’te 100. Yıl Marşı, saat 21.00’de ise TBMM Başkanlığı’nın çağrısı doğrultusunda İstiklâl Marşı yayınlanacak.

Şenlik coşkusunu evlerinin balkonlarından karşılayacak olan çocuklar, aileleriyle birlikte bayram sevincini yaşayacaklar.

Çorum Hakimiyet Gazetesi olarak ulusal egemenliğin 100’ncü yılını kutluyor, ay-yıldızlı bayrağımız altında milletçe hep birlikte nice bayramlara erişmeyi diliyoruz.

Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2020, 10:54