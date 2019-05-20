‘Ulusal egemenliğin başlangıç günü’

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yıldönümü nedeniyle açıklama yapan Çorum SMMMO Başkanı Ali Can Doğan, “19 Mayıs 1919 tarihi; milletimizin, büyük bir onur mücadelesiyle önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde tarih sahnesinde bir kez daha şahlanışının destanıdır.” dedi.

Atatürk ve silah arkadaşlarını anarak, başta gençler olmak üzere Türk milletinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan SMMMO Başkanı Doğan, şunları kaydetti:

“Bütün umutların tükenmeye başladığı bir zamanda içinde Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk milleti için “Bu millet esir yaşamaktansa ölse daha iyidir” diyerek Samsun'a çıkması ve bağımsızlık hareketimizin de fitilini ateşleyen bir meşale olmuştur. Bu tarih ile birlikte Türk milleti, kendi makûs kaderini tersine döndürmeye başlayarak, esaret altında yaşayamayacağını ve kutsal vatan topraklarımızın ilelebet işgal altında bulunamayacağını tüm dünyaya adeta haykırmıştır.

Kurtuluş Savaşı bu milli mücadele destanının adı olurken Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki Türkiye Büyük Millet Meclisi ise bu destanı yaşatan milletin kalbi olmuştur. 19 Mayıs 1919’da Samsun'dan yakılan bağımsızlık meşalesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması ile birlikte kısa bir süre içerisinde dalga dalga tüm yurda yayılmıştır. Bugünkü varlığımızı ve özgürlüğümüzü hiç kuşkusuz ki o günlere borçluyuz.

Binlerce şehit vererek, sıkıntı ve yokluklar içinde, büyük özveriler neticesinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti biz gençlere emanet edilmiştir. Bu sebepledir ki bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak ve gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak, en başta gelen görev ve sorumluluğumuz olmalıdır.

İşte Atatürk, doğum günüm dediği 19 Mayıs'ı en büyük eserim dediği ve halk egemenliğine yani milli irade gibi sağlam bir temel üzerine oturttuğu Türkiye Cumhuriyeti’ni, Türk gençliğine armağan etmek suretiyle bizlere duyduğu güveni en güzel şekilde ifade etmiştir. Bu nedenle bizler Türk geçliği olarak bu güvene layık olduğumuzu gayret ve çabalarımızla göstermeliyiz ki Türkiye Cumhuriyeti Atatürk'ün de dediği gibi ilelebet payidar kalsın.” (Haber Merkezi)