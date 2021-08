Uluslararası bilimsel derginin baş editöründen Vedat Deniz’e tebrik

HİTÜ Polimer Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vedat Deniz’in de editörü olduğu bilimsel dergi etki değerini yüzde 300 artırdı.

Hitit Üniversitesi Polimer Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vedat Deniz’in de 2017 yılında editör seçildiği Taylor&Francis’e ait olan Particulate Science & Technology Dergisi, IF (Impact Factor) etki değerini 4 yılda yüzde 300 artırarak 0.784’den 2.356’a çıkardı.

Derginin Baş Editörü olan The Pennsylvania State University’den Prof. Dr. Virendra M. Puri, derginin etki faktörünün (IF) artırılmasında gösterdiği çaba ve gayretleri nedeniyle elektronik posta mesajı ile Prof. Dr. Vedat Deniz’i tebrik etti.

DERGİ HAKKINDA…

Derginin ana odak noktası, parçacık içeren farklı malzemelerin gelişen teknolojileri ve gelişmeleri raporlamak ve üniversitedeki araştırmacıları endüstrideki profesyonellere daha yakın hale getirmektir. Dergi, 1983 yılından bu yana 38 yıldır aralıksız olarak yayınlanmakta olup, 2021 yılı için de 8 sayı olarak hem basılı hem de elektronik ortamda yayınlanmaktadır. Bilimsel dergilerin Q değerleri, dergilerin kendi grubunda ve etki faktörüne bağlı sıralamasını belirleyen analitik bir araçtır. Bir derginin Q değeri kısaca, derginin bulunduğu alandaki dergi sayısının dörde bölünmesiyle ortaya çıkan % 25'lik dilimleri gösterir. İlk çeyreklik dilimde yer alan etki faktörü en yüksek dergiler Q1, orta üsttekiler Q2 (%25 ile %50 arası), orta-alttakiler Q3 (%50 ile %75 arası) ve en alttaki etki faktörü en düşük dilimdeki dergiler Q4 (%75 ile %100 arası) olarak adlandırılır. İngilizcesi “impact factor” (IF) olan etki faktörü, akademik saygınlık açısından önemli bir değerlendirme aracıdır. Bir derginin etki faktörü, dergide yayınlanan makalelere ne kadar atıf yapıldığı ile doğru orantılıdır. Yüksek etki faktörüne sahip olan akademik yayınlar her zaman daha çok ilgi çeker ve alanında daha saygın bir yere sahip olur. IF, ayrıca doçentlik başta olmak üzere tüm akademik yükseltmelerde de kullanılır. Peki bir derginin IF değeri nasıl artabilir? E. Garfield (2003) göre; dergi editörleri, uluslararası düzeyde ilgi görmeli ve uluslararası düzeyde yayınları ve atıfları olan bilim insanları tarafından seçilmelidir.