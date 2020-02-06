Uluslararası sempozyum için protokol imzaladılar

Çorum'da "Horasan'dan Anadolu'ya İrfan Geleneği: Elvan Çelebi" konulu uluslararası sempozyum yapılacak.

Hitit Üniversitesinin ev sahipliğinde Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi ve Türk Tarih Kurumunun desteğiyle, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Çorum İnsani Değerler Platformu ve Dede Garkın Ocağı'nın katkılarıyla gerçekleşecek sempozyuma 8 ülkeden akademisyenler katılacak.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, 10-12 Nisan'da yapılacak sempozyum için Erol Olçok Senato Salonunda işbirliği protokolü imzaladı.

Öztürk, imza töreninde yaptığı konuşmada, Anadolu'nun hem Türkleşmesi hem de İslamlaşmasında önemli katkısı olan Elvan Çelebi'nin layıkıyla uluslararası ölçekte anlaşılması adına sempozyum düzenleneceğini bildirdi.

Bilimsel çalışmaya çok sayıda bilim insanının katılmasının beklendiğini dile getiren Öztürk, şimdiye kadar 8 ülkeden, 35 farklı kurumdan 60'a yakın bildiri gönderildiğini kaydetti.

Öztürk, sempozyumda, Çorum'da Aşık Paşa ile başlayan Koyun Baba ve Elvan Çelebi ile devam eden Anadolu irfanının, Balkanlar, Amerika ve Orta Asya'dan birçok bilim insanının katılımıyla, uluslararası ölçekte tartışılarak ilmi çerçevede ele alınacağını sözlerine ekledi.

(AA)