Ulusoy Gayrimenkul yeni yerinde

M.BURAK YALÇIN

Mehmet Altınkese’nin sahibi olduğu Ulusoy Gayrimenkul Emlak Ofisi Ulukavak Mahallesi Adnan Özejder Caddesi Numara 17/D adresindeki yeni yerine taşındı.

‘TECRÜBELİ PERSONELLERİMİZLE MÜŞTERİLERİMİZİN HİZMETİNDEYİZ’

Ulusoy Gayrimenkul Emlak Ofisi sahibi Mehmet Altınkese, müşterilerine daha iyi hizmet sunmak için çalışma ofislerini büyüttüklerini ve daha modern bir yere taşındıklarını belirterek, “Ekibimizin sayısını da artırdık. 5 tecrübeli personelimiz ile müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz” dedi.

’40 YILLIK HATRINIZA TALİBİZ’

Bütün bankalar ile anlaşmalarının olduğunu da ifade eden Altınkese, “Daire, bağ, bahçe, arsa, tarla, alım satım ve kiralama işlemleri ve ayriyeten çalıştığımız sizleri yarı yolda bırakmayacak müteahhitlere arsalarınızın kat karşılığı yapım işlemleri tarafımızca güvenilir bir şekilde takibi yapılmaktadır. Müşterilerimiz kahvesini içerken bankaya gitmelerine gerek kalmadan biz kredi işlerini hallediyoruz. Çorumlu hemşehrilerimizi ofisimize kahve içmeye davet ediyoruz. 40 yıllık hatrınıza talibiz” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2022, 16:21