Ümit Görkem babasını kaybetti

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Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümit Görkem’in babası, Çimento Fabrikası’ndan emekli İrfan Görkem (85) vefat etti.

Nebahat Görkem’in eşi, Ümit ve Uğur Görkem’in babası İrfan Görkem, yaşa bağlı rahatsızlıkları dolayısıyla yoğun bakım tedavisi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Merhumun cenazesi geçtiğimiz Cumartesi günü kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verildi.

HAKİMİYET, İrfan Görkem’e Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.