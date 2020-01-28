UMKE ve 112 ekibi Çorum’a döndü

ULUSAL Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 sağlık ekipleri, Elazığ’daki depremde katıldıkları kurtarma ve ilk yardım çalışmalarını tamamlayarak Çorum’a döndü.

Elazığ'da 24 Ocak Cuma günü saat 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Çorum Valiliği koordinesinde 14 personel 1 tam donanımlı UMKE aracı, 2 ambulans, 1 lojistik destek aracıyla deprem bölgesinde görev aldı.

Depremzedelerin yardımına koşan Çorum ekibinin görev süresi dün sona erdi.

-9 dereceye ulaşan zorlu kış şartlarında arama ve kurtarma faaliyetlerini gerçekleştiren UMKE ve 112 Acil Ekipleri, Elazığ’da arama-kurtarma çalışmalarının sona ermesiyle Çorum’a dönüş yaptı.

Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2020, 18:14