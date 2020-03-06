Umre'den dönen çifte Koronavirüs şüphesi!

Çorum'un Osmancık ilçesinde umreden dönen bir çift koronavirüs şüphesiyle kontrol amaçlı karantinaya alındı.

Edinilen bilgilere göre, umre ziyareti için kutsal topraklara giden D.S. ve S.S çifti yurda döndükten sonra İlçe Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Çift buradan Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Çiftin hastaneye getiren sağlık personel özel kıyafetler giydiği ve maske taktığı gözlendi.

Hastanede karantina altına alınan D.S ve S.S çiftinin sağlık durumları alınacak kan örneklerinin sonuçlarının ardından netlik kazanacak. (Çorum Ajans)

Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2020, 16:57