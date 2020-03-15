Umreden döndü kendini 14 gün karantinaya aldı

EROL TAŞKAN

Çorum Ulu Camii Baş İmam Hatibi Kur'a Hafız Mustafa Gökmen, Umre dönüşü evinde 14 günlük karantina sürecini başlattı. Kendi çektiği video ile paylaşım yapan Gökmen, sınırlarımızda ve sınır ötesinde görev yapan Mehmetçiği örnek göstererek, 14 günlük karantina süreci başta olmak üzere tüm tedbirlere uymanın vatandaşlık görevi yanında dini bir vazife olduğunu söyledi.

Yolculuk sırasında yapılan tetkik ve tenbihleri aktaran Mustafa Gökmen, 14 gün evinden çıkmayıp, kitap okuyarak, haberleri izleyerek bu süreci tamamlayacağını, yemeğinin ailesi tarafından hazırlanıp temas olmaksızın kendisine ulaştırıldığını anlattı.

Çektiği videoda konunun dini boyutunu da aktaran Çorum Ulu Camii Baş İmam Hatibi Kur'a Hafız Mustafa Gökmen şunları söyledi; "Devletin aldığı tedbirlerle birlikte bizlere düşen görevler var. Yolculuk sırasında defelarca kontroller yapıldı. Çok yükür bizde bir sıkıntı yok, hasta falan değiliz ama 14 gün karantina konusunda bizi uyardılar. Biz, bize önerilen kuralları uyguluyoruz. Evimde kitap okuyup haberleri izleyerek bir şekilde 14 günü dolduracağız. Birileri hapis kaldık falan diye konuşuyor ama bu hem kendimizin hem de ülkemizdeki diğer insanlara bir zararımız olmasın diye bu kural uygulanması gerekir.

Kendi canımızı korumak, ailemizi milletimizi korumak hem dini bir görev hem de insanlığa karşı sorumluluğumuzdur. Yaz kış demeden cephedre vatanımızı koruyan askerlerimiz polislerimiz evladını görmüyor, ailesini görmüyor, canını ortaya koymuş. Mehmetçiimiz bombalar altında. Bunu ne için yapıyorlar? Vatanımızı korumak için yapıyorlar. Dolayısıyla bizler evde 14 gün dursak ne olur ki? Bu aynı zamanda dini bir vazifedir, sorumluluktur.

Ayeti kerimede; kişinin eceli geldiği zaman ne bir dakika önce ne bir dakika sonraya kalmazbuyuruluyor. ama buna inanan insanlar olarak virüsten kormayacağız ama tedbirini almamız gerekir. Peygamber Efendimiz temizlik imandandır buyuruyor. Zaten temizliğe dikkat edildii zaman, yetkililerin de söylediği gibi kolay kolay virüs bulaşmaz. Müslümanlar günde 5 vakit abdest alıyor. Sık sık ellerimizi yıkayacağız. Yani kısacası bize önerilen, tavsiye edilen şeyleri uygulamamız gerekiyor. Vatandaş olarak, bir Müslüman olarak bunları yapmamız gerekir."

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2020, 16:19