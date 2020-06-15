Umut Felik toprağa verildi

EROL TAŞKAN
Amerika’da San Joaquin nehrinde boğularak yaşamını yitiren Umut Felik (27), memleketi Kargı’da son yolculuğuna uğurlandı.
Marangoz Ahmet Felik’in oğlu olan Çorumlu genç, Orta mahıallesi'ndeki baba evinde helallik alındıktan sonra, bugün saat 10.00’da Mihrihatun Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
28 Mayıs 2020 tarihinde 4 arkadaşıyla birlikte San Joaquin nehrine giden ve kiraladıkları botla gezerken yüzmek için suya atlayan Umut Felik, akıntıya kapılarak kaybolmuştu. 4 gün sonra cansız bedenine ulaşılan gencin ailesi, aldıkları acı haberle hüzne boğuldu. Girişimler sonucu Türkiye’ye getirilen Felik’in cenazesi, Kargı Mihrihatun Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları eşliğinde ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2020, 12:19