Ümüt Yılmazer vefat etti

M.BURAK YALÇIN
SGK’dan emekli Cengiz Yılmazer ile cezaevi çalışanı Levent Yılmazer’in babası, Çorum Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Özgül Yılmazer’in kayınpederi Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi’nden emekli Ümüt Yılmazer (78) hayatını kaybetti.
Merhumun cenazesi bugün saat 15.00’da Elitpark Hastanesi’nden alınarak Ulu Cami’de ikindi namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verilecek.
Hakimiyet, merhuma Allah’tan rahmet yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diler.
Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Cengiz ve Levent çocukluk arkadaşlarımız. Rabbim onlara ve ailesine sabırlar versin.