Ümüt Yılmazer vefat etti

SGK’dan emekli Cengiz Yılmazer ile cezaevi çalışanı Levent Yılmazer’in babası, Çorum Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Özgül Yılmazer’in kayınpederi Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi’nden emekli Ümüt Yılmazer (78) hayatını kaybetti.

Ümüt Yılmazer vefat etti

M.BURAK YALÇIN

SGK’dan emekli Cengiz Yılmazer ile cezaevi çalışanı Levent Yılmazer’in babası, Çorum Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Özgül Yılmazer’in kayınpederi Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi’nden emekli Ümüt Yılmazer (78) hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi bugün saat 15.00’da Elitpark Hastanesi’nden alınarak Ulu Cami’de ikindi namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verilecek.

Hakimiyet, merhuma Allah’tan rahmet yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diler.

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YORUMLAR
Ahmet Gödek
Ahmet Gödek - 15 saat Önce

Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Cengiz ve Levent çocukluk arkadaşlarımız. Rabbim onlara ve ailesine sabırlar versin.

KS19
KS19 - 13 saat Önce

ÜMİT AMCA, GERÇEKTEN ÇOK DEĞERLİ BİR İNSANDI. ALLAH RAHMET EÝLESİN, MEKANI CENNET OLSUN. YAKINLARINA VE SEVENLERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLERİM.

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