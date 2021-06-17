Umutlar Koçhisar’da

ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ

Kurak geçen bir ilkbaharın ardından kuraklık iyiden iyiye kapımızı çaldı.

Kısa süreli Haziran yağışları içme suyu temin ettiğimiz Yeni Hayat Barajı ve içme suyu kuyularının rezervlerini istenilen düzeyde artırmıyor. Çok iyi biliniyor ki; Türkiye’de içme suyu problemi yaşayan 3 ilden birisi Çorum. Önceki dönemlerde sulama amaçlı yapılan Hatap Barajı’nın isale hattını yaparak su getirdik. Koparan Derivasyon Kanalları’ndan cazibe ile su çektik. Yeni yeni su kuyuları açtık, sulama yapılacak arazileri etkileyeceği endişesiyle bazı problemler yaşansa da halen kuyu açmaya çalışıyoruz. Elektrik gücü ile elde ettiğimiz suyu arıtmaya aktarıyoruz. Yeni Hayat Barajı iyice azaldı. Çomar Barajı’ndan hali hazırda su almıyoruz.

Her sezon olduğu gibi umutlarımız yine Koçhisar’da. Yaklaşık 53 kilometrelik mesafeden Çorum’a su getirebilmek için isale hattı çalışmaları devam ederken, diğer taraftan yüklenici firmanın ödeneğin artırılmasına yönelik girişimler de devam ediyor. 100 milyon m3’ün üzerinde rezerv bulunan Koçhisar’ın Çorum’a ulaşması için şu anda 23 kilometre daha var. Umarız kaynak sorunu çıkmaz ve Çorumlu suya kavuşup rahat bir nefes alır.

Bu arada su meselesinin asla ihmale gelmeyeceğini yöneticilerimiz de idrak etmiştir. Allah muhafaza olağanüstü durum devam etmez, memleket susuz kalmaz. Bazı şeylerin kıymeti ancak olmadığında, ulaşılamadığında anlaşılır. Su, dünyanın en değerli madenlerinden daha fazla hayati öneme sahip. Onun için tasarruf şart. Bu konuda 7’den 70’e herkese görev ve sorumluluk düşüyor. Kuraklığı önleyecek ve su tasarrufuna yardımcı olacak her katkı memleketimiz için önemli.

NASIL TASARRUF EDERİZ?

Küresel ısınma, iklim değişiklikleri ve yağışsızlıkla birlikte tüm dünya kuraklığa doğru sürüklenirken toplumsal bilinçlenme şart. Öyle ki; sadece evlerimizde, iş yerlerimizde, okullarımızda, kurumlarımızda yapacağımız ufacık değişikliklerle dahi bu sorunda çözümün bir parçası olmamız mümkün.

Banyo ve mutfaklar suyun en yoğun harcandığı yerler. Bulaşık ve çamaşır makinelerini dolu çalıştırmak, diş fırçalarken suyu açık bırakmamak ki bu kalabalık bir ailede yılda en az 3 ton gereksiz kullanılan sudan tasarruf etmemizi sağlar. Yine banyo ve mutfaklarımızda kullanabileceğimiz su tasarruf başlıkları da gereksiz harcamayı azaltacaktır.

Bugün koruyacağımız her damlanın, yarın ihtiyaç duyacağımız suyun bir parçası olacağı bilinciyle hareket etmekte fayda var.