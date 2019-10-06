Umutlar tazelendi

Çorum'un ilk ve tek otomobil sayfası olan OTOPARK tarafından düzenlenen 'Tanıtım Günleri' sona erdi.



Gazeteniz Hakimiyet'in ilgiyle takip edilen OTOPARK sayfası ile otomotiv sektörünün önde gelen kuruluşlarının işbirliğinde gerçekleştirilen '10. OTOPARK Tanıtım Günleri', 1 - 5 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleşti.

5 gün süren etkinlikte, 11 seçkin markanın 100’ü aşkın binek ve ticari araç modeli tanıtıldı. Çorum’da faaliyet gösteren 5 farklı otomotiv firmasının evsahipliği yaptığı OTOPARK Tanıtım Günleri'nde servis hizmetleri hakkında da bilgiler verildi.



KARAMSARLIK AZALDI UMUTLAR TAZELENDİ

Ekonomi yönetimince atılan adımlar ve markaların düzenlediği kampanyalarla birlikte otomotiv sektörünü umutlandıran bir hareketlilik yaşanmaya başladı.

Piyasada oluşan mevcut tabloda karamsarlık azalırken yaşanan gelişmeler umutların yeniden tazelenmesini sağladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz indirimi ve kamu bankalarının sunduğu düşük oranlı kredi desteği, uzun süredir durgunluk yaşayan bayilerde kıpırdanmaya sebep oldu.

Kendi finans birimleriyle uzun vadeli kredi seçenekleri de sağlayan otomotiv firmaları, devam eden hurda teşviği indirimi ve cazip kampanyalarla tüketiciye kaçırılmaz fırsatlar sunuyorlar.



SEKTÖR VİTES YÜKSELTTİ

OTOPARK’a açıklamalarda bulunan sektör temsilcileri, oluşan ılımlı havanın yılın son çeyreğinde sıfır kilometre otomobil ve ticari araç satışlarına pozitif etki sağlayacağını dile getirdiler.

Daralan pazarın yeniden büyüme trendine girmesi bakımından yaşanan gelişmeleri dikkatle takip ettiklerini anlatan otomotivciler, kredi faizlerindeki indirimin tüketicilerin otomobil hayallerine daha kolay erişmesine imkan tanıdığına işaret ettiler.

Otomotiv pazarındaki büyüme beklentisinin de arttığını dile getiren uzmanlar, sıfır kilometre araç satışlarındaki artışın ikinci elde de hareketlenmeye vesile olacağını ifade ettiler.

Fabrikaların üretim planlamasında değişikliğe gitmemesinin bayilerde oluşan talebe cevap verilmesini güçleştirebileceğine dikkat çeken uzmanlar, tüketicilerin bu durumda ellerini çabuk tutmalarının lehte olacağını söylediler.

Ekonomideki dalgalanmadan olumsuz etkilenen sektörün gelecek yıl da yaralarını sarmaya devam edeceğine inanan sektör temsilcileri, istikrarın yeniden yakalanması halinde piyasanın eski hareketli günlerine dönebileceğini sözlerine eklediler.