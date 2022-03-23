Un fabrikası icradan satışa çıkarıldı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan 31 bin 311 m² alanda kurulu un fabrikası satışa çıkarıldı.

Fabrika kompleksi tapuda 3 adet betonarme fabrika, 12 adet çelik silo ve yükleme indirme binası olarak kayıtlı olup Tekirdağ-Çanakkale çevre yoluna ve Muratlı kavşağına yakın bir alandadır. Etrafında sanayi tesisleri ile Ticaret Borsası ve Zahireciler Sitesi bulunan un fabrikası halihazırda faal durumdadır.

Taşınmazın imar durumu, alanı, hisse durumu, şehir merkezine mesafesi, bölgedeki arz ve talep durumu gibi faktörlerin de dikkate alınması neticesinde m² değeri 850,00 TL/m²'dir. Taşınmaz üzerindeki fabrika binası 1.920,00 TL/m², prefabrik tek katlı yapılar 1.030,00 TL/m²'dir.

56 milyon 266 bin 779 TL muhammen bedelle artırmaya çıkarılacak olan fabrikanın ilk satış ihalesi Tekirdağ Adalet Sarayı İcra Müdürlüğü Müzayede Salonu'nda 24 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

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