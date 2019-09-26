Ünal Yem’den aşure yemeği

M.BURAK YALÇIN

Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Ünal Yem tarafından aşure yemeği verildi.

Yıldız Park’ta Muharrem ayı nedeniyle gerçekleşen ve geleneksel hale gelen aşure yemeğine Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ile Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı İlhan Uzunoğlu, İl Garnizon Komutanı Çetin Öcal, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekci, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Orhan Sarı, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, OKA Çorum Koordinatörü Özgür Yalçın, iş adamları ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunduktan sonra Kerbela şehitleri için dua edildi.

Organizasyonu düzenleyen Ünal Yem sahipleri Murat Sarıaslan, Muharrem Sarıaslan, İlker Sarıaslan, Haydar Sarıaslan ve Dinçer Sarıaslan da konuklarıyla yakından ilgilendiler.

Arif Demiral dedenin yaptığı duanın ardından davetlilere aşure ve öğle yemeği ikram edildi.

Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2019, 17:03