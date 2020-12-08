Üniforma aşkıyla çocukluk hayalini gerçekleştirdi

FATİH BATTAR

Polislik mesleğine 1.5 sene önce adım atan Nurcan Polat, Çorum'un tek kadın trafik polisi olarak 1,5 yıldır cadde ve sokaklarda görev yapıyor.

Üniformaya olan ilgisinin çocuk yaşlarda başladığını anlatan Polat, çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söylüyor.

Mesleğe 1.5 yıl önce başladığını ve ilk görev yerinin Çorum olduğunu belirten Polat, Çorum sokaklarında tek kadın trafik polisi olarak yaşadıklarını gazetemize anlattı.

Çorum'da mesleğe başladığı ilk günlerde bayan trafik polisi gören sürücülerin şaşkınlıkla karşıladığını belirten Polat, daha sonraki aylarda sürücülerin kendisine alıştığını ve artık Çorum'da herkesin Trafik Şube Müdürlüğü'nde bir bayanın çalıştığını bildiğini söyledi.

Mesleğini severek yaptığını ifade eden Polat; "Çocukken üniformalara çok ilgim vardı. Polis olmak hayalimdi. Bana sorarladı; "Büyüyünce ne olmak istersin" diye. Ben de "Polis olmak istiyorum." derdim. Tabi mesleğe başlamamda eniştemin de rolu vardı. O da polisdi. Hep onu örnek alırdım. Şimdi çocukluk hayalimi gerçekleştirdim. 1.5 yıl önce mesleğe başladım. İşimi severek yapıyorum. İyi ki de bu mesleği seçmişim." diye konuştu

'Bir bayan trafik polisi olarak benim gibi polis olmak isteyen kızlarımıza da rol model olmak isterim." diyen Polat, şimdi hedefinin ise komiser olmak olduğunu dile getirdi.

Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2020, 20:10