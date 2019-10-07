‘Üniversite öğrencilerine özel gulütensiz yemek örnek alınmalı’

Çorum Çölyak Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Azak Selçuk Üniversitesi’nde çölyaklı öğrenciler ile buluştu.



Selçuk Üniversitesi’nin gulütensiz yemek uygulamasını yerinde inceleyen Azak’a Öğr. Gör. Güngör Gökdağ eşlik etti. Azak, öğrencilerle fikir alış verişinde bulunulup bol bol sohbet etti.

Konu hakkında açıklama yapan Dr. Mustafa Azak, “Selçuk Üniversitesi’ndeki çölyaklı öğrencilere glütensiz öğle ve akşam yemeği verilmesinin 1 yıldan fazla bir zamandır uygulandığını memnuniyetle öğrendim. Türkiye’de bir ilk ve çok önemli bir uygulamanın başlatılmasına karar veren Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin’e ve süreci takip eden Rektör Yardımcısı Ahmet Kağan Karabulut’a ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Ahmet Ekizer’e teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm çölyaklılar adına kendilerine minnettar olduğumu belirtmek isterim. Bu uygulama Selçuk Üniversitesi model alınarak tüm diğer üniversitelerde de muhakkak yaygınlaştırılmalı. Çölyaklı öğrenciler üniversite tercih sürecinde iken bu güzel hizmeti göz önünde bulundurmaları çok faydalı olur. Buradaki çölyaklı öğrencilerin birlikteliğini sağlayan Öğr. Gör. Güngör Gökdağ hocamıza özellikle teşekkür ediyorum. Konya’daki çölyaklılar için önemli çalışmalarının ve başarılarının devamını diliyorum. Ayrıca harika glütensiz yemekleri öğrencilerimize sunan başta Musa Şef olmak üzere tüm ekibe teşekkür ediyorum.”