Üniversite öğrencisi kansere yenik düştü

FATİH BATTAR
Hitit Üniversitesi öğrencisi Ahmet Alper Çetin (21), yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü.
2 yıldır kanser tedavisi gören Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mimari Dekoratif Sanatlar Programı öğrencisi Ahmet Alper Çetin, doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Genç yaşta kansere yenik düşen Çetin, bugün Sakarya’nın Sapanca ilçesinde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Sapanca Kemer Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.
HAKİMİYET, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2021, 18:16