Üniversite personeli iftarda buluştu

Üniversite tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar programı Kuzey Kampüsünde bulunan Sosyal Yaşam ve Kültür Merkezi’nde Hitit Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile tüm akademik ve idari personelin katılımıyla gerçekleştirildi.

İftar sonrası konuşma yapan eski Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Rektör Prof. Dr. Öztürk’ün çok daha başarılı işlere imza atacağına yürekten inandığını ifade ederek Prof. Dr. Ali Öztürk ile omuz omuza olduklarının mesajını verdi.

Prof. Dr. Alkan, “Bizler birbirimizi ağırlayarak devir teslim sürecini sürdürdük. Bu sizlerin de bundan sonraki 4 yıllık sürecinizin nasıl güzelliklerle dolu olacağının tipik bir göstergesidir. Bu nezaketinden ve şık hareketlerinden dolayı kendisine şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Üniversite personelinin mübarek Ramazan ayını tebrik ederek sözlerine başlayan Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de hayatın hızlı bir şekilde akıp gittiğini ve bu akan debi içerisindeki en önemli unsurun da hakkaniyet çerçevesinde herkesin hakkını teslim etmek olduğunu vurgulayarak, “Bu noktada Rektörümüzün hakkını vermeliyiz. Kendisi 8 yıl boyunca büyük bir gayret ve şevkle güzel çalışmaları hayata geçirdi” şeklinde kaydetti.

Üniversitenin yoğun katılımlı organizasyonları gerçekleştirebileceği geniş ve ferah mekanlara sahip olmasının memnuniyet verici olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Öztürk, “Bu eserleri Üniversitemize kazandıran Rektörümüze ve ekibine teşekkürü borç biliyorum. Daha güzel imkânlarla, daha güzel ortamlarda bu ve benzeri programları hep birlikte yapacağız inşallah. Tüm akademik ve idari personelimizle beraber Üniversitemizi yükselttiğimiz ve Üniversitemizin de bizleri yükselttiği güzel günleri göreceğiz inşallah. Bu süreçte Allah yar ve yardımcımız olsun. Ailenizle birlikte şimdiden güzel bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)