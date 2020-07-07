Üniversite’den ‘nükleer’ adımı

Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılan Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Programına, 2020-2021 eğitim-öğretim döneminden itibaren öğrenci alımı yapılacağı bildirildi.

Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığının önüne geçmek amacıyla nükleer enerji alanında başlattığı projelerle son yıllarda önemi artan programlardan olan Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Programı’nın, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılarak eğitim öğretim faaliyetine başlaması yönünde, üniversite tarafından başlatılan girişimler sonuçlandı.

Üniversitenin, Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Programına 2020-2021 eğitim öğretim yılından itibaren YKS ile 25, yurtdışından kabul kontenjanı ile de 10 öğrenci alınması yönündeki teklifi, Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından kabul edildi.

Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Programı’nda, temel nükleer yapı, radyasyon kaynakları ve uygulama alanları, radyasyon zırhlama prensipleri, radyasyonun biyolojik etkileri, radyoaktif malzemeler ve atık yönetimi, uygulamalı sağlık fiziği, reaktör teorisi ve işletme, ulusal ve uluslararası nükleer düzenlemeler ve mevzuat alanlarında edindikleri bilgi ve yeteneklerle nükleer teknolojilerin endüstriyel uygulamalarına hakim, radyasyon alanlarında çalışma bilincine sahip, yeni teknolojileri anlama ve mevcut problemlere uygulama becerisi olan nitelikli ve alanında uzman ara eleman yetiştirilmesi planlanıyor.

Özellikle ülkemizde enerjide dışa bağımlılığın önüne geçecek atılımlardan Nükleer Enerji Santrallerinde yetişmiş personel gereksinimi dikkate alınarak açılan Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Programı’nın, nükleer teknoloji ve radyasyon güvenliği hakkında bilgi sahibi teknik eleman açığının bir nebze kapatılması ve ülke ekonomisinin gelişmesine önemli katkı sunması bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2020, 18:39