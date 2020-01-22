Üniversitelerdeki idari personele tayin hakkı talebi

M.BURAK YALÇIN

Türk Eğitim-Sen Çorum Şubesi Başkanı Selim Aydın, Yükseköğretim Kurulu’ndan üniversitelerde görev yapan idari personelin tayin hakkını da kapsayacak yönetmelik çıkarması talebinde bulunduklarını söyledi.

Türk Eğitim-Sen Çorum Şubesi Başkanı Selim Aydın, bugün konuyla ilgili sendika binasında basın toplantısı düzenledi.

‘BÜYÜK BİR HAKSIZLIK YAŞIYORLAR’

Selim Aydın, üniversitede çalışan idari personelin 657 Sayılı DMK hükümlerine tabi olarak çalışan kamu personeli olmasına rağmen üniversitelerin kendilerine özgü durumları nedeniyle eş, sağlık v.b. özür durumu tayin hakkından yararlanamadığını, nakil durumları açısından diğer memurlardan farklı uygulamalara maruz kalan üniversitelerde görev yapan idari personelin bu yönüyle büyük bir haksızlık yaşadığını söyledi.

‘AİLE BÜTÜNLÜKLERİ BOZULMAKTA’

Üniversitelerde görev yapan idari personelin sağlıkla ilgili bir sorun dahi yaşasa tayin isteyemediğini ifade eden Aydın, “Bu da var olan sağlık sorunlarının düzenli tedavi imkânı olmadığı için daha da artmasına ve ilerlemesine neden olmaktadır. Ayrıca eş ve çocuklarından ayrı kalan idari personelin eşleri arasında huzursuzluk yaşanmakta, bazıları boşanma aşamasına gelmekte, dolayısıyla aile bütünlükleri bozulmaktadır” dedi.

‘BU HAK MAHRUMİYETLERİNE KAYITSIZ KALAMAYIZ’

Yer değiştirme talebi olan ve muvafakat için kurumu ile sorun yaşayan personele yapılan keyfi uygulamaların çalışanlar üzerinde psikolojik baskı oluşmasına neden olduğunu, mobbinge maruz kalan üniversite çalışanlarının verimli ve kaliteli iş üretemediğini de vurgulayan Aydın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Türk Eğitim-Sen olarak bu hak mahrumiyetlerine kayıtsız kalmamız mümkün değildir. Dolayısıyla YÖK’e gönderilmek üzere bir dilekçe kampanyası başlattık.

‘TALEBİMİZ HAYATA GEÇERSE ÜNİVERSİTE PERSONELİ DAHA HUZURLU OLACAK’

Bu kampanya kapsamında, YÖK’ün, üniversitelerde görev yapan personelin, 3 yıl görev yapmak kaydıyla isteğe bağlı olarak, özürleri varsa bu özür durumlarına binaen diğer üniversitelere geçişine imkân sağlayacak ve karşılıklı yer değiştirme (becayiş) hakkını da kapsayacak şekilde bir yönetmelik çıkarmasını talep ediyoruz. YÖK bu talebimizi hayata geçirirse, üniversite personeli daha huzurlu, verimli ve mutlu olarak çalışacaktır. Dolayısıyla YÖK’ün konuyu bir an önce gündeme almasını ve çözüm üretmesini bekliyoruz. Mücadelemiz sonuç alınıncaya kadar devam edecektir.”

YÖK’E DİLEKÇE GÖNDERDİLER

Aydın, basın toplantısının ardından yönetim kurulu üyeleri ile birlikte PTT Merkez binasına giderek talep dilekçelerini YÖK’e gönderdi.