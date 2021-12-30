Üniversiteli annelerin mezuniyet sevinci

FATİH BATTAR

Hitit Üniversitesi Kadın ve Aile Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Çorum Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen Hitit Anne Üniversitesi’nde mezuniyet sevinci yaşandı.

13- 24 Aralık tarihleri arası gerçekleştirilen ‘Anne Üniversitesi’ projesine katılan 20 anne ve anne adayları sertifikalarını alarak üniversiteli anne olmaya hak kazandı. 14 gün süren eğitimin ardından üniversiteli anneler cübbelerini giyerek kep atmanın mutluluğunu yaşadı.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan üniversiteli anneler için Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Ethem Eroç Konferans Salonu’nda kep atma töreni düzenlendi.

Törene Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, Yeşilay Başkanı Dr. Türker Ejder, Çorum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mahmut Yabacıoğlu, akademisyenler, öğretim görevlileri ile üniversiteli anneler ve yakınları katıldı.

Program kapsamında bir konuşma yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam,

“Hitit Anne Üniversitesi" programına katılan 20 anne ve anne adayına, alanında uzman öğretim elemanları tarafından 14 gün boyunca "aile içi iletişim", "cilt sağlığı", "çocuk gelişimi”, "geri dönüşüm ve tasarruf", "gıda güvenliği ve etiket okuması", "medya okuryazarlığı", "moda ve tasarım” ve "pandemi döneminde sürecinde değişen beslenme alışkanlıkları ve fonksiyonel gıdalar” gibi konularda eğitim verildiğini söyledi.

24 ders başlığında 39 öğretim elamanının anne ve anne adaylarına 40 saat ders verdiğini belirten Baykam; “ İlkini 2018 yılında gerçekleştirdiğimiz Anne Üniversitesi projesinde 4 yılda hedefimize ulaştık. Annelerimize, kadınlarımıza ulaştırmak istediğimiz bilgileri, hayata dair tecrübeleri, bilimsel verileri annelerimiz o kadar güzel almışlar ki hedefimize ulaştığımızı gördük ve çok mutlu olduk. Öğretim görevlilerimiz gönülllük esasıyla eğitim verdiler. Annelerimizden güzel dönüşler aldık. Anne Üniversitesi’nde annelerimizin hayatına etki yaptığını gördük ve bu yüzden Anne Üniversitesi projesine devam edeceğimizin sözünü veriyoruz.” dedi

Geçen yıl pandemi nedeniyle yapılamayan Anne Üniversitesi'ni salgın koşullarını dikkate alarak bu yıl yeniden düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Prof. Dr. Baykam; "Anne Üniversitesi için içerikler oluşturmadan önce bir çalıştay yaptık. Kamudan, özelden birçok kişi çağırarak, ‘Çorum’da kadının sosyal ve ekonomik durumu nedir' diye araştırmak istedik. Çalıştay sonrasında çok güzel rapor ortaya çıktı ve kadınların ihtiyacı olan noktaları ortaya koyduk. İlk 2018’de yaptığımızda, anneler dediler ki, 'çok şey öğrendik, kişilik gelişimimize çok büyük katkısı oldu.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından sahneye çıkan üniversiteli anneler birbirinden 14 gün boyunca müzik dersinde öğrendiği türküleri seslendirdi. Programın devamında Anne Üniversitesi’ne katkı sunan kurumlara ve 14 gün boyunca gönül olarak ders veren öğretim elemanlarına Teşekkür Plaketi verildi.

Tören diploma dağıtımı ve kep atma töreni ile sona erdi. Törende üniversiteli annelerin mutlulukları gözlerinden okundu.