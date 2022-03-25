Üniversiteli genç çektiği acılara daha fazla dayanamadı

FATİH BATTAR

3 yıl önce yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle tek ayağı kesilen ve vücudunun çeşitli yerleri enfeksiyon kaptığı için çeşitli ameliyatlara giren Hitit Üniversitesi Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu Endüstri Ürünleri Tasarımı Programı öğrencisi Erkan Dündar, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle sol ayağı kesilen 31 yaşındaki Erkan Dündar, artan ağrıları sebebiyle geçtiğimiz haftalarda önce Osmancık Devlet Hastanesi’ne ardından Çorum Devlet Hastanesi’ne gitti. Vücudunda yüksek seviyede enfeksiyon olduğu öğrenilen Dündar’ın, bu sırada korona testinin de pozitif çıktığı öğrenildi.

Erkan Dündar’ın tedavisi Çorum Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde devam ederken, koronavirüsün kalbini de etkilediği ve pıhtı atma riski olduğu için ameliyata alınması gerektiği öğrenildi. Dündar, ameliyat için Çorum’dan Ankara’ya sevk edildi. Yaklaşık 4-5 saat süren ameliyatın ardından Dündar, yaşama tutunamadı.

Genç yaşta hastalıklarla boğuşan Dündar'ın vefatı hem üniversiteyi hem de ilçe halkını yasa boğarken, merhumun cenazesi bugün öğle namazına müteakip Ulucami’nden alınarak Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2022, 10:50