Ünlü bıçakçı yeni adresinde

EROL TAŞKAN

Bıçaklarının kalitesi ve tasarımlarıyla ünü Çorum sınırlarını aştığı gibi ülke sınırlarını da aşan ünlü bıçakçı Abdulsamet Poyraz, atölyesini yeni adresine taşıdı.

Eski İtfaiye Meydanı’ndaki işyerini Kerebigazi 1. Cadde No:28 (AHL AVM Karşısı- Kerebigazi Otoparkı ) adresindeki yeni atölyesine taşıyan Kültür Bakanlığı Sanatçısı Abdulsamet Poyraz, özel imalat bıçaklarını üretimine yeni adresinde devam ediyor.

Çekirdekten yetiştiği metal ustalığını, büyük bir özveri ve gayretle Kültür Bakanlığı Sanatçılığı’na kadar taşıyan ünlü bıçak ustası Abdulsamet Poyraz, bıçak sanatçısı ünvanıyla çeliğe vizyon katıp, bıçak tutkunlarının özel siparişlerini özenle üretiyor.

Modern ve askeri bıçaklar, av ve doğa severlerin kullandığı bıçak modellerine, özellikle tarihsel derinliklerden süzülüp gelen kimlikli modeller üzerinde de ciddi bir araştırma ve üretim prosesi hazırladığını ifade eden Abdulsamet Poyraz, kalite çizgisi sürekli yükselen ürünlerinin yeni atölyesinde daha da zenginleştiğini dile getirdi.

Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2022, 17:31