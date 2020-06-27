Ünlü iş adamından Çorumlu öğrencilere burs jesti!

FATİH BATTAR

İstanbul’da yaşayan ünlü işadamı SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz, Çorum’da YKS ve AYT sınavına girerek açıkladığı 5 üniversiteyi kazanan öğrencilerin eğitim bursunu karşılayacağını duyurdu.

İstanbul’da faaliyet gösteren SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz, Çorum’da üniversite sınavına girerek, İTÜ ve ODTÜ’de Mühendislik, Ankara Hukuk, Galatasaray ve Boğaziçi Ünversitelerinde bölüm farketmeksizin kazanan öğrencilere eğitim dönemlerinde karşılıksız burs vereceğini açıkladı.

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Korkmaz; Çorum, Kars, Artvin, Ağrı, Tunceli, Van, Hakkari, Bayburt, Samsun, Ordu, Kastamonu ve Bolu’dan sınava girip, İTÜ , YTÜ ODTÜ Mühendislik, Ankara Hukuk, Galatasaray ve Boğaziçi Üniversitelerinde bölüm farketmeksizin kazanacak olan kardeşlerimin eğitim dönemlerinde bursaları benden.” ifadelerini kullandı

Türkiye genelinde yaptırdığı okul ve eğitime verdiği destekle eğitim sevdalısı iş adamı olarak tanınan Korkmaz, Çorum’da dahil 12 ilde burs vereceğini açıklaması öğrenciler tarafından sevinçle karşılanırken, veliler de ünlü işadamını eğitime verdiği destek ve katkılardan dolayı tebrik etti.