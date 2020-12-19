“Çırpınırdın Karadeniz” türküsüyle milyonların tanıdığı ve sevdiği Azerbaycanlı ünlü sanatçı Azerin, Çorum’da geldi.

Azerin, akşam saatlerinde vereceği konseri öncesi Çorum Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ı makamında ziyaret eden sanatçı, Çorum'da olmaktadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

'Barışın kardeşliğin, dünyanın merkezine hoşgeldiniz.' diyerek ünlü sanatçıyı karşılayan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, tüm Çorum halkını saat 19.00'da Çorum Web TV’den canlı yayınlanacak Azerin konserini izlemeye davet etti.

Ziyaretin ardından Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Azerin Saat Kulesi'nde hatıra fotoğrafı çektirdi. Ünlü sanatçı 'Saat Kulesi önünde 'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısının nakaratını okumayı da ihmal etmedi. Azerin ayrıca basın mensupları ile Türk ve Azerbaycan bayrakları ile poz verdi.

Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2020, 18:46