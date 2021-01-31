Ünlü yarışmada ‘leblebi’ sorusu

RECEP MEBET

ATV’de ekrana gelen ‘Kim Milyoner Olmak İster?’ adlı yarışmaya katılan Ali Tutar, renkli kişiliği ve güler yüzüyle geceye damga vurdu.

Adana’nın Kozan ilçesinde esnaflık yapan ve çevresinde ‘Gülen Ali’ olarak tanınan yarışmacı, konuşması ve davranışlarıyla ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu’nu da kahkahaya boğdu.

ÇORUMLULAR’I TEBESSÜM ETTİREN SORU

Günde 6 saat güldüğünü söyleyen yarışmacıya yöneltilen ilk soru ise Çorumlular’ın yüzünü güldürdü.

‘Leb demeden leblebiyi anlamak’ deyimiyle ilgili soruyu cevaplamakta güçlük çeken Tutar, joker hakkını kullanarak seyirciden destek istedi.

Cevaplarında Çorum da geçen sorudan 500 TL kazanan yarışmacı 3. soruda takılarak yarışmadan 1.000 TL ödülle ayrıldı.