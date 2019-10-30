Ünlü yazar, Çorumlu gençlerle buluştu

RECEP MEBET

Türk Edebiyatı’nın ünlü polisiye roman yazarlarından Ahmet Ümit, Çorum’da düzenlenen imza gününe katıldı.

Özel Çorum Ada Koleji ve Emin Kitap Kırtasiye işbirliğinde organize edilen program geçtiğimiz Pazar günü gerçekleşti.

Emin Kitap Kırtasiye’nin ev sahipliğindeki programa Ada Koleji Ortaokul Müdürü Hayrullah Layık, bazı öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Çorumlu okurlarıyla buluşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Yazar Ahmet Ümit, düzenlenen imza gününde ‘Aşkımız Eski Bir Roman’ adlı yeni kitabını tanıttı.

‘Bir Başkomser Nevzat Kitabı’ başlıklı yeni romanından bahseden Ahmet Ümit, söyleşi bölümünde katılımcıların sorularını da cevapladı.

Polisiye roman tutkunlarının büyük ilgi gösterdiği program, yazarın kitaplarını imzalamasının ardından sona erdi.