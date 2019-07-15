UNUTMADIK UNUTTURMAYACAĞIZ

EROL TAŞKAN

15 Temmuz darbe girişiminde canları başta olmak üzere tüm varlığını ortaya koyarak vatanını ve izzetini kurtaran millet, bu tarihi destanın 3'üncü yılında da meydanlardaki nöbet yerini boş bırakmayacak.



Çeşitli programların düzenlendiği anma etkinliklerinde, ana buluşma alanı 3 yıl önceki gibi yine Saat Kulesi Meydanı olacak.



Tarih boyunca sayısız saldırıya uğrayan Türk Milleti, iman gücü ve vatan aşkıyla tutuşturduğu bağımsızlık meşalesini, asırlardır kimseye söndürtmedi.

15 Temmuz'la birlikte harlanıp alevlenen bağımsızlık meşalesinin aydınlattığı meydanlarda, yedi düvele unutmadığımızı ve unutturmayacağımızı haykıracağız.

Vuruldukça dirildiğimiz, öldükçe çoğaldığımız bu meydanların, Okçular Tepesi olduğu bilinciyle boş bırakılmayacağını ve ebed-müddet bağımsız kalacağımızı bir kez daha ilan edeceğiz.

Albayraklarımız süsleyip tüm varlığımızla kale burcuna çevireceğimiz Saat Kulesi Meydanı, bir kez daha dosta güven, düşmana ve haine korku salacak.

Haydi Çorum, haydi Çorumlu. Gün haine korku salma, dosta güven verme günüdür. Gün, aziz şehitlerimizin ve gazilerimize olan minnetimizi ifade etme günüdür.

Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2019, 11:05