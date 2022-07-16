Unutursak kanımız kurusun

HABER/YORUM:EROL TAŞKAN

15 Temmuz tarihi, şanlı geçmişimize eklediğimiz nice zaferler gibi kıyamete kadar bu milletin hafızasından da gönlünden de silinmeyecek.

Ortalama her 10 yılda bir yaşadığı darbelerle geleceği elinden alınan milletimiz, 15 Temmuz’da YETER ARTIK diyerek çıktığı meydanlarda tanklara göğüs gerdi, kurşunların önüne canını kalkan yaptı. Ve kazandığımız zaferle tüm dünyaya, bu milletin evlatlarının ruhunda olan kahramanlığı ve vatan aşkını ilan ettik.

Tüm dünya parmak ısırdı. Nasıl olur da ölüme bu kadar koşulabilir? sorusunun cevabını aradı.

FETÖ’nün hain olarak devşirdiği tüm teröristlerin eli boşa çıktı. Memleketin içinde atalarından aldıkları hainlik mesleğini bizatihi icra eden ne kadar çevre varsa dizlerini dövdü, bir fırsatı daha kaçırmış olmanın kahrını yaşadılar.

Dünyada ne kadar düşmanımız varsa, o gece el ovuşturdu, ha oldu ha olacak diye hazır bekleyip Türkiye’nin tepesine çökmek için fırsat kolladı.

Karanlık bir zilletle başlayan gecenin sabahı, kurtuluş müjdeleriyle aydınlandı, şehadete koşanların imanlarıyla nurlandı.

Birer birer toplanan hainlerin çevreleri bu kez mağdur edebiyatına sarıldı. Ama-Fakat- cümleleriyle başlayan kirli sözleriyle güya mağduru oynamaya soyundular.

Bence bu mücadele halen bitmedi ve en sert haliyle de devam etmelidir. Çarşı pazarda denk geldiğimiz FETÖ artıklarının gözünde “bir gün mutlaka” bakışları ve hainliklerinin kıvılcımları açıkça okunuyor.

Aradan geçen zaman bizi boşvermişlik gafletine düşürmemeli. 15 Temmuz’un ilk dakikalarındaki duygularımız neyse, bugün daha da keskinleşmiş olarak teyakkuzda olmalıyız. Bu teyakkuz hali onlardan korkumuzdan değil, derslerini o gece verdik yeri geldiğinde fazlasıyla yine veririz çok şükür. Bizim teyakkuz çağrımızın nedeni, düşmanın halen fırsat kolladığına işaret etmektir. Yoksa ölümden öte yol yok, onun da ardından şehadet müjdesi var çok şükür.

Gelelim o gecenin yiğitlerine. Gözünü kırpmadan canını ortaya koyanlara. Şehadete koşanların geride bıraktıklarına, aldığı yaralarla bir ömür gazilik onurunu şerefle taşıyanlara.

Onlar, bizim çocuklarımız yetim kalmasın diye evlatlarını yetim bırakanlardır. Onlar bizim eşlerimiz dul kalmasın diye eşlerini dul bırakanlardır. Onlar, anaların yüreği yanmasın diye kendi analarının yüreğini yakıp, cennete koşanlardır.

Bize düşen, onlara olan minnetimizi ve muhabbetimizi yaşatmak, saygı duyup hürmet göstermek. Onların bizden hiçbir beklentisi yok, zira beklentisi olan cepheye değil, banka kuyruklarına koştu.

Tankların arasından sıvışıp kaçanları da 15 Temmuz’da devletin önemli makamlarına geleceklerini hesap edenleri de bu millet unutmayacak. 250’yi aşan şehidimizin kameralar önünde nasıl can verdiğini göre göre tiyatro diyenleri de, terörün tüm unsurlarına sahip çıkanları da bu millet unutmayacak.

Başbakanların asıldığında susturulan bu milletin, artık susmayacağının işareti olan 15 Temmuz, her daim onurumuz her daim gururumuz olacak. Yolumuzun aydınlatıcısı, kinimizin biley taşı olan 15 Temmuz, vatan sevgimizin sönmez ateşi olarak kıyamete kadar gururla yanacaktır.

Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, kahraman gazilerimize ömür boyu sağlık sıhhat diliyorum.

Unutursak kanımız kurusun, unutturursak bu can bize haram olsun.

Unutmayacağız-Unutturmayacağız.

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2022, 12:37