Ünye'de liman yapım ihalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ünye'de ek liman yapımı için ihaleye çıktı.

İhale kapsamında, Cevizdere Mahallesi hudutları içerisinde bulunan limanda, imar planlarına göre hazırlanmış uygulama projeleri kapsamında ek liman yapılması, yapılacak ek limanın ihale dokümanında belirtilen hükümler doğrultusunda yüklenici firmanın gerek görmesi ve uygulama projelerinde değişiklik yapmak istemesi halinde yine yüklenici firma tarafından hazırlanacak ve İdarece kontrol edilerek kabul edilebilecek olan uygulama projelerine uygun olarak sözleşme tarihinden itibaren en geç 3 yıl içerisinde tamamlanması, İdarenin kontrol ve denetiminde sözleşme yapılmasına müteakip yüklenici tarafından Taşınmazların Kullanım Amacı tanımı kapsamında işletmesi sözleşmede belirtilen oranlardan az olmamak kaydıyla toplam cirodan idareye pay verme karşılığında ek limanın Belediye Meclisinin 25.11.2021 Tarih ve 221/357 sayılı ve yine Belediye Meclisinin 11.02.2022 tarih ve 2022/34 sayılı kararları doğrultusunda 30 yıl süreli “Sınırlı Ayni Hak” tesis edilerek, Ünye Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği ile yapılan Kullanma İzin Sözleşmelerindeki süreyi geçmemek kaydıyla yapım süresi dahil 30 yıl sonunda çalışır ve işletilebilir vaziyette İdareye teslim edilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile ihale edilecek.

İhale 25 Mayıs 2022 tarihinde saat 14.00'te Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonunda yapılacak.

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