‘Üreten çiftçi bu sene kazanacak’

FATİH BATTAR

İş Bankası tarafından düzenlenen Çiftçi Buluşması kapsamında konuşan Türkiye İş Bankası Tarım Bankacılığı Pazarlama Bölümü’nden Tarım Uzmanı Metin Yüksel Bölüm, bu sene üreten çiftçinin kazanacağını söyledi.

Türkiye’nin tarım üretim merkezi olan Çorum’da Türkiye İş Bankası ‘Çiftçi Buluşmaları’nın 98’incisini Çorum’da düzenlendi.

Bir düğün salonunda düzenlenen etkinlikte muhtar ve üreticilere tarımsal finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bir tanıtım yapıldı.

Programa Çorum Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Hayati Serbes, Çorum İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Erdem Kolabaş, Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkan Yardımcısı Muzaffer Fakıoğlu, Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan ve Müdürü Cavit Temiz, Karadeniz Birlik Çorum İl Müdürü Bülent İnce , Çorum Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Birol Alanbay, Çorum Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Şaban Sarıca, Mecitözü Ziraat Odası Başkanı Satılmış Köse, Mecitözü Süt Üreticileri Birliği Başkanı Metin Ayvaz, Türkiye İş Bankası Samsun Bölge Müdürü Sn. Gökhan Kahraman, Bölge Satış Müdür Yardımcısı Gamze Özbayraktar Piroğlu, Türkiye İş Bankası Çorum Şube Müdürü Ahmet Ertargın ve çok sayıda üretici katıldı.

Etkinlik kapsamında Türkiye İş Bankası Tarım Bankacılığı Pazarlama Bölümü’nden Tarım Uzmanı Metin Yüksel Bölüm İş Bankası’nın üreticilere yönelik başta hasattan hasata ya da kurbandan kurbana yılda bir ödemeli uygun faiz oranlı tarım kredileri, İmece Kart, İmeceMobil, sulama sistemleri kredisi, ELÜS Kredisi, zirai dron kredisi gibi ürünleri anlatılırken, üreticilerin finansal anlamda farkındalıklarını yükseltmek üzere gelir-gider dengelerini nasıl sağlayacakları ve finans kuruluşlarını ne şekilde kullanırlarsa faydalarına olacağı konularında eğitim niteliğinde bilgiler aktardı.

İş Bankası’nın üreticinin tüm finansal ihtiyaçları için destek olduğu, uygun fiyat ve teminat koşullu kredi ve İmece Kart imkanı sağladığı belirtilirken, İŞCEP üzerinden Anında Tarım Kredisi ürünü ile 50.000 TL’ye kadar anında kredi kullandırımının mümkün olduğu ifade edildi.

Mazot ve girdi fiyatlarına rağmen dünyada bir gıda savaşı olduğunu dile getiren Bölüm, savaş nedeniyle gıda temininde ciddi sıkıntılar yaşandığını ve bu yüzden bütün maliyetlere rağmen üreten çiftçinin kazanacağını ifade etti. Ülkelerin artık gıda ihracı yapmak istemediğini anlatan Bölüm, İş Banlası olarak çiftçilerin yanında olduklarını ve her türlü imkan ve olanaklarla yanlarında olduklarını söyledi.

Türkiye İş Bankası Samsun Bölge Müdürü Gökhan Kahraman yaptığı konuşmada, “Çorum deyince akla sadece sanayi değil, tarım ve hayvancılığa dayalı üretim geliyor. Zor şartlar altında üretime devam etmek meşakkat istiyor. Bizde sizin finansal sorunlarınızı görüşmek için buradayız. Çok hızlı dosya tamamlayan bir bankayız. Özel sektörde en uygun maliyetle kredi bulacağınız bir bankayız. Tarım ve hayvancılığa yönelik bütün işler için bankamızdan kredi alabilirsiniz” dedi.

Tanıtımlar ve konuşmalar sonrasında yemek ikramı ve promosyon dağıtımı ile etkinlik sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2022, 18:57