Üreten kadınlara ziyaret

Vali Mustafa Çiftçi'nin eşi Azime Çiftçi, S.S. Zerafet Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin ürünlerinin üretiminin ve satışının yapıldığı işyerini ziyaret etti.

Ziyarette Azime Çiftçi’ye, Vali Yardımcısı Tamer Orhan'ın eşi Gülşen Orhan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser'in eşi Füsun Gülser, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu'nun eşi Yasemin Uzunoğlu eşlik etti.

Kooperatif Başkanı ve kooperatif üyeleri tarafından karşılanan Azime Çiftçi, kadınların ürettikleri ürünleri inceleyip kooperatifin faaliyetleri hakkında bilgiler aldı, şehir ekonomisine katkı sağlayan kadınlara bol kazanç dileğinde bulundu.

S.S. Zerafet Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı ve kooperatif üyeleri, Çiftçi ve beraberindekilere ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti ifade ederek teşekkür ettiler.