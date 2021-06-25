‘Üretimin devamı için esnafa desteğe hazırız’

MHP il teşkilatları, pandemi sürecinde kapalı olan ve normalleşmeyle birlikte iş yerlerini açan esnafa moral ziyaretinde bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Agah Karapıçak ve Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya ve yönetim kurulu üyeleri esnafları ziyaret ederek hayırlı, bereketli, bol kazançlı işler diledi.

Sanayi esnaflarıyla sıcak temas kurmaya devam edeceklerinin altını çizen ve vatandaşların sorunlarına hızlı çözümler üretmek için üzerlerine düşen görevi layıkıyla yerine getireceklerini ifade eden MHP İl Başkanı Karapıçak, “Bizler şehrimizin gelişmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Esnafımızın yanında olduğumuzu ve her zaman parti kapısının bütün vatandaşlarımıza açık olduğunu belirtmek istiyorum. Esnafımızın şikâyet ve isteklerini gerekli mercilere ileterek çözümün takipçisi olacağız.” diye konuştu.

Pandemiden dolayı 2020-2021 yılının Türkiye ve Çorum açısından zor geçtiğini ve gelecek adına ümitlerin korunması gerektiğini vurgulayan Karapıçak, “Milliyetçi Hareket Partisi olarak şehrin gelişimi ve kalkınması için her zaman Çorum sanayicilerin yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Sanayide üretimin devam etmesi için gerekli tüm desteği esnafımıza vermeye hazırız.” dedi.