Üsküp'te 'Şehitlere Vefa, Ordumuza Dua'

EROL TAŞKAN

Kuzey Makedonya'nın Başkanti Üsküp'te Uluslararası Balkan Üniversitesi (İBU)'da eğitim gören Çorumlu Tayyip Emin Şener ve arkadaşlarının organize ettiği 'Şehitlere Vefa Ordumuza Dua' programında Türk Bayrağı gururla dalgalandırıldı.

Dünyanın dört bir yanından Mehmetçiklerimize destek veren Türk gençleri, bulunduğu tüm coğrafyalarda ülkemizi başarıyla temsil ediyor.

Uluslararası Balkan Üniversitesi'nde okuyan Türk öğrenciler, Üsküp'teki tarihi Mustafa Paşa Camisi'nde gerçekleştirilen proügramda, katılımcıları İskilip'ten getirttikleri lokumlarla karşıladı.

Üsküp'te hizmet veren Türk kurumları ve temsilcilerinin de yoğun ilgi gösterdiği programda, Türkiye'nin verdiği mücadeleden zaferle çıkması için dualar edilirken, bu uğurda şehadet şerbeti içen şehitlerimiz için de Kur'an okunup dualarla yâd edildi.

İBU öğrencilerinden hemşehrimiz Tayyip Emin Şener, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İdlib'teki şehitler ve son zamanlardaki sıkıntılar nedeniyle dua programı düzenlediklerini belirterek, "Şehitler bizim şehitlerimiz, Cumhurbaşkanımızın da şehitler tepesinin boş kalmayacağını söylediği gibi, biz de şehitlerimizin sonuna kadar arkasındayız. Onları anmak için toplandık." diye konuştu.

Üsküp Mustafa Paşa Camii Hatibi Abdusamed Zeqiri ise İslam kardeşliğinin tüm dünyadaki mazlumları dua yoluyla birleştirdiğini vurguladı.

Türk askerinin nerede bir ezilen varsa orada olduğunu kaydeden Zeqiri, "Türk kardeşlerimiz zulümle, haksızlıkla savaşmak suretiyle bizim yüzümüzü ağartıyorlar. Bir Müslüman'ın yardımına kim koşarsa biz onlarla birlikteyiz." dedi.

Zeqiri şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve yaralılara acil şifalar diledi.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan'ın gerçekleştirdiği dua ile program sona erdi.