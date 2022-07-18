Uslu; "Meclise ilk gelen benim"

15 Temmuz hain darbe girişiminin 6.yıl dönümü nedeniyle o gece meclise 'İlk kim geldi?' tartışması yaşandı.

İlk önce CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Meclis'e ilk olarak CHP'li vekillerin geldiğini iddia etmişti. Ardından AK Parti eski Çorum Milletvekili o dönem TBMM İdare Amiri Salim Uslu, CHP'lileri yalanlayarak, meclis ilk kendisinin geldiğini açıkladı.

ÖZKOÇ'U YALANLAYAN GÖRÜNTÜLER!

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişimi sırasında, Meclis'e ilk olarak CHP'li vekillerin geldiğini iddia etmişti. Ancak 15 Temmuz gecesi Meclis'e CHP'li üç vekilden 50 dakika önce o zaman TBMM idare amiri ve güvenlikten sorumlu AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu'nun geldiği görüntülerle ortaya çıktı.

CHP'li Uğur Bayraktutan'ın, 2020 Mart ayında verdiği soru önergesinin yeniymiş gibi tekrar gündeme getirilip, sanki yeni vermiş gibi kamuoyuyla paylaşılıp 15 Temmuz gecesine ilişkin bir algı oluşturulmaya çalışılması dikkat çekti.

İki yıldan daha fazla zaman önce verilen önergeyi yeniymiş gibi tekrar gündeme getirerek kamera kayıtlarına göre saat 23.18 sıralarında Meclis'e ilk gelen milletvekillerinin CHP'li Uğur Bayraktutan, Bülent Tezcan ve Çorum Milletvekili Tufan Köse olduğuna yer verilen haberler üzerine, dönemin güvenlikten sorumlu Meclis İdare Amiri Salim Uslu, kendisinin Meclis'e giriş görüntüsünü paylaşarak cevap verdi.

Salim Uslu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP'li vekiller 15 Temmuz'da meclise ilk gelen vekillermiş…Halbuki 22.33'de basın müşavirimle ilk gelen benim ve akşam gelir gelmez görevli memurdan “tatbikat var diyorlar ancak karşıdan (genel kurmayın ordan) silah sesleri geliyor Amirim bilgisini aldım" ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2022, 10:56